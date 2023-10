Visitare l'isola d'Elba risparmiando: 5 utili consigli

Per fortuna esistono le offerte traghetti per l'isola d'Elba, perché l’intera vacanza nella destinazione designata può rivelarsi costosa. Soprattutto, se decidiamo di visitare l’isola in alta stagione o in occasione di eventi speciali. Non a caso, le blunavytraghetti.com/offerte-sconti-traghetti-elba abbassano notevolmente il costo complessivo della vacanza così da permettere a tutti di visitare questo affascinante pezzo di terra nel Tirreno.

Ma è bene puntualizzare che l’Isola d’Elba non è una meta esosa, poiché è equiparabile al costo delle altre isole italiane. Si tratta perlopiù del concetto di isola, il quale va a sollevare i prezzi a causa di numerose varianti. Tuttavia, la bellezza è ineguagliabile e quasi inafferrabile, tanto che chi la visita ne rimane profondamente travolto e desidera tornarci altre volte ancora. Magari il prima possibile.

Parimenti, esistono dei sotterfugi grazie ai quali si può risparmiare, pur godendo di una vacanza che rispetta tutti i criteri. Quali sono questi segreti? Ebbene, verranno svelati nel corso dell’articolo e, una volta letti, saremo tutti pronti per accendere i computer e prenotare le nostre prossime vacanze al mare, lasciandoci travolgere dall’ammaliante natura dell’Isola d’Elba.

Evitare l’alta stagionalità e gli eventi di grande afflusso turistico

I turisti che viaggiano in agosto si trovano a sostenere dei costi impossibili, i quali si sono notevolmente alzati a seguito della pandemia. Va da sé quanto sia difficile trovare una sistemazione economica in questo periodo. Lo stesso dicasi per gli eventi mondani dal forte richiamo turistico, poiché invitano le folle ad ammassarsi in un lasso di tempo ristretto.

Invece, se abbiamo la possibilità di scegliere, possiamo organizzare la visita all’Isola d’Elba durante i mesi primaverili e autunnali, oppure quelli a ridosso dell’inizio e della fine dell’estate. Talvolta, com’è successo quest’anno, il tempo è favorevole, e permette di vivere l’estate anche in autunno inoltrato. Così come la primavera ci sorprende con giornate assolate e cariche di frizzantezza.

Selezionare un’opzione di soggiorno dopo una lunga ricerca

Un’altra parentesi aperta riguarda la scelta degli alloggi. Non a caso, la maggior parte dei turisti desidera un hotel fronte spiaggia, andando a spendere più di quanto dovuto, soprattutto durante le stagioni in alta affluenza. Invece, esistono diverse soluzioni, le quali riservano delle inaspettate sorprese. Per esempio, delle piccole strutture situate nell’entroterra raccolte in un paesaggio pittoresco. Oppure delle soluzioni a buon mercato come gli ostelli, i campeggi o gli affitti presi direttamente dai proprietari di casa e non dalle agenzie.

Dove si trovano queste offerte? Nelle promozioni lampo sul web, iscrivendosi alle newsletter degli hotel o dei siti di viaggio, oppure monitorando le tariffe nei comparatori di prezzo. Si possono sfogliare siti come Poracci in viaggio dove le offerte per le vacanze in Italia e all’estero sono all’ordine del giorno.

Offerte traghetti per l’Isola d’Elba e i mezzi pubblici

Le offerte traghetti per l’Isola d’Elba sono più frequenti nei mesi a basso afflusso turistico, sebbene talvolta ci sorprendano delle promozioni inaspettate. Per agguantare il ribaltamento dei prezzi dobbiamo consultare con frequenza i siti di prenotazione, così da essere pronti a ricevere subito il ribassamento.

Per spostarsi sull’isola è possibile imbarcare la propria l’auto o prendendola a noleggio. Però, facciamo attenzione al tipo di alimentazione, poiché non sono presenti distributori di GPL né di metano. In alternativa, si possono prendere i taxi o gli autobus, i quali si fermano nei punti turistici principali.

Quanto costa il cibo? E dove vado per non spendere nulla?

I prezzi dei ristoranti sono in linea con il resto del paese. Nei luoghi più rinomati il prezzo sale, soprattutto nelle località costiere che vantano un affaccio sul mare. Se disponiamo di una cucina possiamo organizzarci e preparare i pasti in appartamento, così da limitare le spese di viaggio complessive. Chiediamo ai pescatori della zona di venderci del pesce fresco e non manchiamo di assaggiare gli zerri.

Infine, possiamo risparmiare anche facendo escursioni da soli o riposando sulle spiagge pubbliche. Difatti, tutte le spiagge dell’Isola d’Elba sono libere per cui non dobbiamo aggiungere questa voce al budget. Nonostante ciò, se desideriamo un lettino e un ombrellone possiamo trovare dei luoghi adatti, così da vivere appieno la vacanza.

Come abbiamo visto, a conti fatti, nell’Isola d’Elba si spende tanto quanto le altre isole italiane. Però possiamo risparmiare sul prezzo del traghetto e su quello dell’alloggio facendo una ricerca mirata. Inoltre, altre voci possono essere debellate dal budget con un po’ di intraprendenza e spirito di scoperta.