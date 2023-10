5 motivi per affidare la comunicazione del tuo negozio ad un’agenzia di marketing local

Siamo ormai abituati a sentire parlare dell’importanza di un piano marketing e molti pensano di affidarsi ad agenzie da remoto ma hai presente quali possono essere i vantaggi di un’agenzia local? Avere la possibilità di confrontarsi vis a vis con i professionisti che si occuperanno del tuo progetto, senza dover organizzare call o trasferte è un plus da non sottovalutare.

E soprattutto, se vivi in una zona di confine e di forte interesse economico le agenzie di marketing in Ticino possono aiutarti e offrirti una soluzione ad hoc mostrandoti un piano totalmente personalizzato per conquistare il tuo futuro pubblico. Ma quali sono i 5 motivi per affidare la tua comunicazione ad un’agenzia di marketing?

Tieni i costi sotto controllo

Lo so, sembrerà assurdo perché i professionisti vanno pagati ma in realtà affidarsi ad un’agenzia marketing ti dà modo di tenere perfettamente sotto controllo il budget. Se hai un livello massimo da non superare basterà farlo sapere e gli esperti di ADV faranno in modo di non sforarlo, elaborando un piano ad hoc su questi dettagli. Chiaramente è importante essere sinceri e basare questo investimento sul proprio business plan, non abbassare volutamente il livello di budget per il marketing o potresti non ottenere i risultati sperati.

Hai a che fare con un team di esperti

Un vantaggio a cui forse non hai pensato è che hai a che fare con un team di esperti già abituato a lavorare insieme; non si tratta di tanti freelance che autonomamente poi dovranno far combaciare un puzzle. All’interno di un’agenzia marketing non ci sono solo esperti di pubblicità e comunicazione, si trovano SEO, developer, grafici e tutte le specializzazioni che possono servire senza doversi rivolgere ad un esterno. Non solo avrai quindi dei costi sotto controllo ma avrai anche un risultato coordinato e puntuale grazie al supporto che si daranno tra loro.

Ha a disposizione i migliori tool

Molti freelance, per poter risparmiare e offrire preventivi competitivi, usano tool gratuiti o in versione demo. Le agency hanno invece un vantaggio economico non indifferente e per questo motivo possono acquistare i migliori tool e programmi di tendenza, accedendo anche alle novità di mercato. Chiaramente verranno utilizzati anche per il tuo progetto, fornendoti benefici da non sottovalutare.

Il margine d’errore è ridotto al minimo

Fare un buon piano di comunicazione e marketing è fondamentale per la riuscita di un progetto, affidandoti ad un freelance potresti andare incontro ad errori dovuti al fatto che lavora in modo autonomo. Un’agenzia fa brainstorming, prima di proporti il progetto ma anche durante: il confronto continuo, lo scambio di idee e i punti di vista diversi fanno in modo che l’errore si riduca al minimo proteggendo te e il tuo progetto da scivoloni che possono costarti caro.

Potrai avere un progetto innovativo

All’interno delle agenzie di marketing ogni anno viene stabilito un budget dedicato alla formazione; anche se dipendenti, grafici, marketer, sviluppatori e SEO accedono ai migliori corsi, partecipano a speech ed eventi di settore per poter essere stimolati e pronti ad offrire nuove idee e progetti innovativi in linea con le tendenze e le novità.