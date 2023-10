Pitture e vernici San Marco, prodotti innovativi e rispettosi dell’ambiente per rinnovare le proprie pareti

Componente essenziale del celebre San Marco Group, attivo nel settore da oltre ottant’anni, San Marco è un brand italiano che rappresenta un autorevole punto di riferimento nell’ambito della produzione e distribuzione di pitture e vernici. Da semplice colorificio a marchio rinomato: oggi, infatti, può contare su una fitta rete di rivenditori specializzati, dislocati sia nel nostro Paese che oltre confine.

San Marco, animato da uno spirito intraprendente e professionale, s’impegna ogni giorno per posizionarsi come prima realtà industriale in Italia nell’ambito dei sistemi vernicianti per l’edilizia professionale, non solo in termini di quote di mercato, ma anche di qualità dei prodotti e di copertura territoriale.

I prodotti offerti, infatti, sono sinonimo di elevata qualità, sono tecnologicamente all’avanguardia e rispettosi dell’ambiente. Direttamente sul sito ufficiale www.san-marco.com, infatti, è semplice scoprire pitture per interni, vernici, smalti, stucchi, diluenti, rivestimenti murali, finiture e impregnanti per legno.

Grazie alla presenza capillare di un solido network di rivenditori, quasi 1.000, distribuiti sia in Italia che all’estero, San Marco è in grado di commercializzare i propri prodotti. A ciò si uniscono anche centri di assistenza professionali riforniti e specializzati, che costituiscono la rete premium.

Numerosi sono gli obiettivi perseguiti. Oltre a sviluppare soluzioni innovative, San Marco desidera consolidare le relazioni con il proprio pubblico, tramite un’offerta di servizi professionali qualificati, e a rappresentare, in termini di etica aziendale e responsabilità sociale, un prestigioso riferimento per collaboratori, clienti, fornitori e stakeholders. L’ambizione finale? Promuovere la cultura dell'edilizia, del restauro e il valore del Made in Italy su scala mondiale.

Sia durante la fase di selezione che nel post-vendita, i clienti possono beneficiare di un servizio di assistenza su misura, accessibile mediante diversi canali. Sul portale, poi, è presente una completa sezione “FAQ”, che raccoglie le risposte ai quesiti più ricorrenti.

Dopo aver aggiunto al carrello i prodotti desiderati è possibile procedere con il pagamento, approfittando di modalità di transazione totalmente sicure e trasparenti, comprese carte di credito o debito. Le spedizioni sono effettuate da corriere espresso e si realizzano entro 2-4 giorni lavorativi.

San Marco consente di richiedere il reso entro 14 giorni dalla data di consegna, valido soltanto sui prodotti bianchi o non colorati. Infine, quanti desiderano scoprire le ultime novità del settore, trovare consigli, spunti e idee interessanti per utilizzare al meglio i prodotti acquistati, possono consultare i contenuti del blog ufficiale.