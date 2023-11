Si avvicina la Festa Nazionale del Principato di Monaco: ecco il programma

Come ogni anno, il Comune di Monaco offre ai monegaschi e residenti di ogni età la possibilità di assistere gratuitamente a diversi spettacoli nell'ambito della Festa Nazionale.

Per i bambini dai 4 ai 12 anni, accompagnati obbligatoriamente da un adulto.

Mercoledì 15 novembre dalle 14 alle 18.30 la Festa Nazionale dei Bambini. Un pomeriggio interamente dedicato ai bambini dai 4 ai 12 anni nella sala dello spettacolo. Il concetto è quello di ricreare il Principato, i suoi luoghi, i suoi eventi e i suoi simboli attraverso animazioni, attività e laboratori. In programma: gonfiabili (foresta esotica, scivolo clown), attività ludiche (giochi in legno, capanne da fiera...) e giochi (aree calcio, basket, grande circuito di auto telecomandate di Formula 1... )

Sabato 18 novembre alle 20.15: Fuochi d'artificio sul Porto di Monaco. Zona sonorizzata sul quai Albert Ier.

Sabato 18 novembre alle 21:00 lo spettacolo musicale «Blègrend and Blönd and Blónd! ».

Composto da TÚ, Glär e Mår (un fratello e due sorelle), il trio canta insieme sin dalla più tenera infanzia svedese. Nutriti da una curiosità insaziabile e da un amore smodato per i classici della canzone francese, li riscrivono e li interpretano a modo loro con una singolarità sorprendente.

Per adulti e bambini dai 10 anni in su, accompagnati da un adulto.

Domenica 19 novembre alle 18, la cantante Anna Chedid, meglio conosciuta con lo pseudonimo Nach, si esibirà sul palco dell'Espace Léo Ferré.

Autrice, compositrice, interprete, la musicista di 36 anni è la più giovane della famiglia Chedid. In pieno tour con il suo nuovo album «Peau Neuve», farà tappa nel

Principato accompagnata dal suo pianoforte per un concerto pop-rock francofono molto originale. Un appuntamento da non perdere.

Per adulti e bambini dai 10 anni in su, accompagnati da un adulto.

Ritiro degli inviti

La distribuzione degli inviti per partecipare agli eventi si effettuerà in Municipio e all'Espace Léo Ferré dalle 9 alle 16 su presentazione della carta d'identità, della carta di soggiorno o del libretto di famiglia per i bambini residenti nei seguenti giorni:

Mercoledì 8 novembre: Monegaschi + coniuge e figlio(i).

Giovedì 9 e venerdì 10 novembre: Monegaschi + coniuge e figlio(i) e residenti + coniuge e nfant(i).