Monaco, giro di vite sulle auto abbandonate nei parcheggi: saranno sequestrate

Un'Ordinanza Sovrana e due Decreti Ministeriali entrati in vigore il 1º novembre scorso dotano il Servizio dei Parcheggi Pubblici di nuovi mezzi di azione a favore di un migliore utilizzo degli spazi disponibili nei parcheggi pubblici del Principato.

Se la qualità dell'accoglienza e delle infrastrutture è molto spesso elogiata, i parcheggi pubblici non sono al riparo da diversi incentivi che vanno dall'abbandono di veicoli o dal deposito di ingombranti, che penalizza una clientela che non può più approfittare delle piazzole.

Questi veicoli impediscono la rotazione dei parcheggi, a scapito dei clienti occasionali o abbonati e presentano talvolta un rischio per la sicurezza, in particolare se sono in cattive condizioni, costituendo un pericolo per gli utenti o le strutture dei parcheggi pubblici.