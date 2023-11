Presentata la prima edizione della "Monaco Immersion Week" sul mondo del digitale

Dal 7 al 10 novembre prossimi il Principato di Monaco ospita la prima Immersion Week sul mondo del digitale. Previsti numerosi workshop e conferenze.

Prestigiosi i nomi che interverranno durante la tre giorni di dibattiti presso la Maison de Numerique:

Mohamed ZARAA, Consulente di Web Marketing e Intelligenza Artificiale ed Esperto di comunicazione digitale e web marketing, Stato Google Partner con una certificazione Google ADS e Analytics.

Alexandre Ge e Docteur Jennifer Lavigne, Mediatori digitali alla Casa dell'Intelligenza. La Casa dell'Intelligenza Artificiale è una prima in Francia e in Europa, un luogo pubblico di dimostrazione, condivisione e convergenza degli interessi intorno all'IA. Permette a tutti di immergersi nella scoperta di questa tecnologia, delle sue sfide e impatti sui nostri stili di vita e società.

Kevin Soler CEO e fondatore di VIRTEEM Imprenditore, conferenziere, ex-sportivo di alto livello (6 record mondiali), autore nel campo della tecnologia e vincitore 2023 Choiseul SUD

Marie PEZZILLO Responsabile di progetto presso VIRTEEM, esperta in realtà virtuale, gestisce in particolare presso Virteem i conti Novartis, CECAZ o AXA

Dottore Marie-Nathalie JAUFFRET Docente-ricercatore presso l'International University of Monaco, e specialista degli influencer biodigitali Esperta in comunicazione presso l'International University of Monaco. Esplora scientificamente il mondo delle influenze invisibili: essere biodigitale, comunicazione non verbale, semiosi e sinestesia. Le sue ricerche sono pubblicate a livello internazionale nelle maggiori riviste e divulgate al grande pubblico.