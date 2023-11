Sul podio di Mediobanca i vini di Bottega Spa

Mediobanca ha collocato Bottega spa, una delle nostre più conosciute aziende vinicole, sul quarto gradino del podio dei maggiori produttori italiani per indicatori economici-patrimoniali e di efficienza. Una conferma che Bottega crea valore per il settore, per il territorio, per il Paese e, ovviamente, per azionisti e collaboratori. Un boom profitti che fa entrare Bottega nella Top 5 di Mediobanca, a conferma della vitalità di questa cantina che esporta i suoi vini, le grappe e i liquori, in oltre 145 paesi nel mondo, con punte di massima espansione in Canada, Stati Uniti, Inghilterra e Giappone. Chiuso il 2022 con 86 milioni di euro di fatturato (più una trentina di milioni dagli incassi dei Prosecco Bar, affermatissimi ristoranti che si richiamano alle vecchie osterie veneziane) Bottega prevede di chiudere il 2023 intorno ai 90 milioni di euro con Ebitda dell’8,5%. “Indubbiamente”, dice Sandro Bottega, a capo dell’azienda che porta il suo nome, “è trainante l’export che rappresenta più dell’80% di tutti i nostri prodotti. Continueremo a rafforzare le nostre posizioni un po' ovunque. Ora stiamo registrando una forte crescita anche in Cina e india”. Bottega, oltre le grappe e ai liquori, produce, nei suoi 6 stabilimenti produttivi sparsi tra Veneto, Friuli Venezia Giulia e Toscana, vini di grande pregio, dall’Amarone al Brunello di Montalcino, dal Bolgheri al Chianti, una parte del quale realizzato con Stefania Sandrelli. L’attrice viareggina, da anni, è una delle degustatrici dei vini Bottega, essendo una grande esperta di vini. (g.n.)