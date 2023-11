A Monte-Carlo una serata tra lusso e beneficenza: all'Hotel Fairmont c'è "Turning Luxury Into Charity”

Sotto l'Alto Patrocinio di S.S.H. la Principessa Stephanie di Monaco sabato 18 novembre nella Salle d'Or dell'Hotel Fairmont Monte-Carlo, la serata "Turning Luxury Into Charity” (trasformare il lusso in beneficenza) con l'organizzazione del Club Vivanova.

IL PROGRAMMA

Ore 19.00 Galerie Cristal: Aperitivo Premier Cru Champagne e Cocktail di gin Prince Explorer, Cena gourmet di cinque portate, Premium Vini internazionali.

Brindisi di benvenuto di Pierre Louis Renou, Amministratore delegato di Fairmont Monte Carlo

Introduzione ambientale di Christian Moore della Borneo Wildlife Preservation

Prevista una sfilata di moda Haute Couture "Alter" della stilista Pauline Ducruet

Intrattenimento dal vivo "HIGH ON HEELS"

Durante la serata si svolgerà l'Asta di beneficenza battuta da Thomas Lefevre. Sarà di oltre 50.000 euro il valore dei lotti d'asta e il ricavato sarà devoluto a Ecoute Cancer Réconfort e alla conservazione della fauna selvatica del Borneo.

Dopo la festa la serata continuerà con la musica di DJ Kelly con il Servizio Premier Cru Champagne di Mezcal XAMÁN

I gala annuali di Fairmont Monte-Carlo fino ad oggi hanno raccolto 250.000 euro, tutti devoluti in beneficenza.

"Realizziamo grandi cose nella vita solo donando - dicono dal Fairmont Monte-Carlo - e il nostro gala annuale è organizzato per apprezzare le cose migliori della vita, offrendo ai partecipanti la possibilità di donare a enti di beneficenza che cambiano la vita. È un momento difficile per tutti in tutto il mondo, e ci stiamo muovendo per fare qualcosa di veramente positivo".