Les Sérénissimes de l’Humour festeggiano 20 anni al Grimaldi Forum di Monaco con Issa Doumbia, Dany Boon, Nawell Madani e Noëlle Perna

Il festival Les Sérénissimes de l’Humour celebra nel 2026 un traguardo importante: vent’anni di spettacoli e risate condivise. Dal 10 al 14 marzo 2026, il prestigioso Grimaldi Forum Monaco ospiterà un’edizione speciale della manifestazione, organizzata da Monaco Live Productions e posta sotto l’Alto Patronato di S.A.S. il Principe Alberto II di Monaco.

Per cinque giorni il pubblico potrà assistere a una serie di spettacoli che riuniranno alcuni tra i più noti protagonisti della scena comica francofona, in un festival pensato per celebrare il piacere della comicità e della convivialità. A guidare le serate, come da tradizione, sarà Calixte de Nigremont, che tornerà nel ruolo di maestro di cerimonia portando sul palco il suo stile elegante e il suo inconfondibile humour.

Il programma della ventesima edizione propone quattro universi comici differenti, capaci di offrire al pubblico momenti di divertimento variegati. Il 10 marzo alle ore 20.00 aprirà il festival Issa Doumbia con lo spettacolo Monsieur Doumbia. Il giorno successivo, 11 marzo alle 20.00, sarà la volta di Dany Boon, tra i più celebri comici francesi, con lo show Clown n’est pas un métier !!.

Il 12 marzo alle ore 20.00 salirà sul palco Nawell Madani con lo spettacolo Tout court, mentre la chiusura del festival è prevista per il 14 marzo alle 20.00 con Noëlle Perna e il suo spettacolo Mado fait son cabaret, dedicato al celebre personaggio che l’ha resa popolare.

Tra gli appuntamenti più attesi figura anche Le Comedy des Sérénissimes, in programma il 13 marzo alle ore 20.00, una serata dedicata alla scoperta di nuovi talenti della comicità. Sul palco si esibiranno Gaëtan Husson, Rémi Boyes, Lou-Anne Protin, Tom Boudet e Félix Junier, offrendo uno spazio di espressione alle nuove generazioni dell’umorismo.

In occasione di questo anniversario, il festival rinnova inoltre il proprio impegno solidale sostenendo la SPA di Monaco, confermando la volontà di contribuire alle iniziative sociali e associative del territorio.

Per quanto riguarda le informazioni pratiche, i biglietti partono da 45 euro, mentre il pass per i cinque spettacoli è disponibile al prezzo di 190 euro, acquistabile esclusivamente presso la biglietteria del Grimaldi Forum Monaco o telefonicamente al numero +377 99 99 30 00. È inoltre disponibile un parcheggio in loco con tariffa notturna (dalle 20.00 alle 08.00) di 0,20 euro ogni 15 minuti.

Le persone con disabilità sono invitate a contattare direttamente il servizio accoglienza allo stesso numero telefonico per organizzare una prenotazione dedicata.

Con questa edizione speciale, Les Sérénissimes de l’Humour conferma il proprio ruolo di appuntamento di riferimento per la comicità internazionale, trasformando Monaco per cinque giorni nella capitale del sorriso.





