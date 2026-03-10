Il Giappone a Monaco: il 21 marzo il Grimaldi Forum ospita una giornata di cultura nipponica per celebrare i 20 anni delle relazioni diplomatiche

Il Giappone arriva nel cuore del Principato di Monaco con una giornata interamente dedicata alla cultura nipponica. Sabato 21 marzo il parvis del Grimaldi Forum e il Giardino Giapponese ospiteranno l’evento “Il Giappone a Monaco”, una manifestazione aperta al pubblico organizzata per celebrare il ventesimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra Monaco e il Giappone.

Il 2026 segna infatti una tappa significativa nei rapporti tra i due Paesi, consolidati negli anni attraverso scambi culturali, istituzionali ed economici. Per l’occasione sono previsti diversi eventi sia nel Principato sia a Tokyo, con l’obiettivo di valorizzare il dialogo e l’amicizia tra le due nazioni.

La giornata del 21 marzo offrirà al pubblico un ricco programma di attività culturali e artistiche, pensate per far scoprire alcune delle tradizioni più emblematiche del Giappone. Le iniziative prenderanno il via alle ore 10 con l’apertura di un’esposizione dedicata ai prodotti dell’artigianato giapponese, che permetterà ai visitatori di conoscere da vicino materiali, tecniche e oggetti tipici della tradizione nipponica.

Alle ore 11 è prevista la cerimonia ufficiale, accompagnata da una spettacolare dimostrazione di tamburi giapponesi e da una performance di danza dell’artista Mimoza Koike.

Il programma proseguirà nel corso della giornata con due laboratori creativi dedicati al Washi-Sakura, l’antica arte giapponese della carta decorativa, previsti alle ore 12 e alle ore 15.30. I workshop sono aperti su prenotazione e prevedono una quota di partecipazione.

Alle ore 14.30 il pubblico potrà assistere a una seconda dimostrazione di tamburi tradizionali giapponesi, mentre la manifestazione si concluderà alle ore 17.

L’accesso all’evento è libero e gratuito per tutti i visitatori, ad eccezione dei laboratori Washi-Sakura che richiedono iscrizione e contributo. Informazioni e registrazioni sono disponibili sul sito dell’Association Monaco Friends of Japan.

L’iniziativa è organizzata dall’Ambasciata di Monaco in Giappone, dall’Ambasciata del Giappone a Monaco e dall’Association Monaco Friends of Japan, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il legame culturale tra il Principato e il Paese del Sol Levante, offrendo al pubblico un’esperienza immersiva nella tradizione giapponese.



