“Printemps des Poètes” celebra i 20 anni del Festival Journées Poët Poët: poesia, danza e musica al Monastero di Saorge il 15 marzo

Il Printemps des Poètes torna anche nel 2026 con un programma ricco di incontri e performance dedicate alla parola poetica. L’edizione di quest’anno, che ha come tema nazionale “Liberté. Force vive, déployée”, coincide inoltre con un traguardo importante: il ventesimo anniversario del Festival des Journées Poët Poët, manifestazione che da due decenni promuove con passione la diffusione della poesia “in tutti i suoi stati d’arte” nel dipartimento delle Alpi Marittime.

Tra gli appuntamenti più attesi figura la giornata speciale in programma domenica 15 marzo 2026 al Monastero di Saorge, luogo storico immerso nel paesaggio alpino, che per l’occasione si trasformerà in uno spazio di incontro tra poesia, danza, musica e performance artistiche.

La mattinata, dalle 10 alle 12, sarà dedicata a un atelier di scrittura per adulti guidato dal poeta Tristan Blumel. Il laboratorio, aperto su iscrizione, offrirà ai partecipanti l’opportunità di sperimentare la scrittura poetica; i testi nati durante l’atelier saranno poi presentati al pubblico nel corso delle attività pomeridiane.

Nel pomeriggio, dalle 14 alle 16, il monastero e i suoi giardini diventeranno il palcoscenico di un percorso poetico e musicale che riunirà artisti e comunità locali. Tra gli ospiti internazionali saranno presenti le poetesse Selim-a-Atallah Chettaoui, dalla Tunisia, e Iris Colomb, dall’Inghilterra.

Il programma includerà inoltre “White Shadows”, poema coreografico interpretato da Jeff Bizieau e Pascal Renault della compagnia Cie du Sixièmétage, insieme alle performance di Danielle Bonito, artista poliedrica, musicista e cantante lirica.

Accanto agli artisti professionisti troveranno spazio anche le voci del territorio: saranno infatti presentate le creazioni poetiche dei residenti del FAM di Breil-sur-Roya e dell’EHPAD di Saorge, accompagnati da Sabine Venaruzzo, così come i poemi realizzati dai bambini della scuola di Saorge/Fontan, seguiti da Léa Arson. A completare il programma, la restituzione pubblica dei testi prodotti durante il laboratorio di scrittura della mattina.

L’evento si svolgerà dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 17. La prenotazione è consigliata e può essere effettuata telefonicamente ai numeri 04.93.04.55.55 o 06.58.51.05.60, oppure via e-mail all’indirizzo: monastere-de-saorge@monuments-nationaux.fr

Il biglietto d’ingresso costa 7 euro, mentre l’accesso è gratuito per bambini, giovani sotto i 26 anni e persone in cerca di lavoro, secondo le condizioni indicate sul sito ufficiale del monastero: https://www.monastere-saorge.fr/

La giornata al Monastero di Saorge si inserisce nel più ampio programma del Festival des Journées Poët Poët, che si svolgerà dall’11 al 22 marzo 2026 in diverse località delle Alpi Marittime, celebrando la poesia come forma viva di espressione.



Per scoprire il programma completo del Festival des Journées Poët Poët, dall’11 al 22 marzo, in tutto il dipartimento delle Alpi Marittime: clicca QUI.