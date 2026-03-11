Divani&Divani Sanremo festeggia 32 anni: il 14 e 15 marzo evento con offerte, musica live e aperitivo

Il 14 e 15 marzo Divani&Divani celebra 32 anni di presenza a Sanremo con un evento speciale aperto al pubblico. Per l’occasione lo store osserverà un’apertura straordinaria in entrambe le giornate, con orario continuato dalle 10.00 alle 19.00.

Un traguardo importante per lo storico punto vendita cittadino, che festeggia simbolicamente il “30+2”: trent’anni di attività consolidata a cui si aggiungono i due anni della nuova gestione affidata a Emme Design srls, guidata da Giulio Mascarello e Andree Massaro. Una nuova fase che ha rafforzato l’identità dello store e ampliato il suo ruolo sul territorio.

Il maestro Paolo Crespi accompagnerà l’evento con un’esibizione di chitarra classica dal vivo, creando un’atmosfera elegante e conviviale

Due giorni di festa aperti al territorio e alla Costa Azzurra

Durante entrambe le giornate sarà offerto un aperitivo ai visitatori, accompagnato dalla musica dal vivo del maestro Paolo Crespi alla chitarra classica. Un momento conviviale pensato per condividere con clienti e amici questo importante traguardo.

Sono previsti gadget per tutti i visitatori e, per chi effettuerà un acquisto esclusivamente nel weekend del 14 e 15 marzo, sconti dedicati e un omaggio speciale.

Puoi prenotarti gratuitamente al seguente link: https://32anniversario.eventbrite.com

L’invito è rivolto non solo alla città di Sanremo e alla provincia, ma a tutto il territorio, compresa la vicina Costa Azzurra, dove il punto vendita vanta da anni una clientela affezionata.

All’interno dello showroom le collezioni firmate Natuzzi, sinonimo di qualità certificata, comfort e design italiano

Qualità certificata e attenzione alla sostenibilità

Protagoniste dello showroom sono le collezioni firmate Natuzzi, marchio internazionale sinonimo di qualità, comfort e design italiano. L’azienda e i prodotti sono certificati secondo standard riconosciuti che garantiscono controlli rigorosi in termini di qualità, sicurezza e rispetto ambientale.

Un impegno che si traduce in un’attenzione costante alla sostenibilità, dalla selezione dei materiali ai processi produttivi, in linea con una visione responsabile dell’abitare contemporaneo.

Il team di Emme Design srls, la nuova proprietà dello store negli ultimi due anni: il “30+2” che segna una nuova fase di crescita

Uno store sempre più aperto a eventi sociali e culturali

Con la nuova proprietà, Divani&Divani Sanremo ha rafforzato il proprio legame con la comunità, aprendo lo spazio espositivo anche a iniziative sociali e culturali. Non solo punto vendita, quindi, ma luogo di incontro e condivisione.

Trentadue anni che raccontano non solo un’attività commerciale, ma una presenza radicata nel territorio e pronta a proseguire il proprio percorso di crescita e innovazione.

La locandina ufficiale dell’anniversario: il 14 e 15 marzo due giorni di festa con aperitivo offerto, musica dal vivo e offerte dedicate