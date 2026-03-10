Il Principato di Monaco si prepara ad accogliere Papa Leone XIV. In vista della prossima visita apostolica del Pontefice, la Chiesa locale ha diffuso una preghiera ufficiale di preparazione spirituale, invitando i fedeli a vivere questo momento come un’occasione di rinnovamento della fede e di comunione ecclesiale.

L’iniziativa intende accompagnare spiritualmente l’arrivo del Papa e preparare la comunità cattolica del Principato a un evento atteso con particolare partecipazione. La visita rappresenta infatti un momento significativo per la vita della Chiesa monegasca, chiamata a rafforzare il proprio legame con la Chiesa universale e con il successore dell’apostolo Pietro.

Nel testo della preghiera viene ricordata la missione affidata al Papa di sostenere il popolo di Dio nella fede e di custodire l’unità della Chiesa. La comunità cattolica del Principato esprime così gratitudine per l’imminente visita del Pontefice, affidando il suo viaggio alla guida dello Spirito Santo.

La preghiera invita inoltre i fedeli ad accogliere e testimoniare nella vita quotidiana «la bellezza e la verità del Vangelo», rinnovando l’impegno missionario della comunità cristiana. Un passaggio significativo richiama anche l’attenzione verso i più fragili, esortando a manifestare concretamente la misericordia di Dio soprattutto nei confronti di coloro che soffrono.

Nel quadro della preparazione spirituale al prossimo viaggio apostolico di Papa Leone XIV a Monaco, l’arcivescovo monsignor Dominique-Marie David ha fatto diffondere la preghiera ufficiale, che da alcuni giorni e fino al 27 marzo viene recitata durante le messe in tutte le parrocchie della diocesi.

Inoltre, tutti coloro che lo desiderano sono invitati a partecipare a una messa di preparazione, presieduta dallo stesso arcivescovo in occasione della metà della Quaresima, che si terrà giovedì 12 marzo alle ore 18.30 nella Cattedrale di Monaco. Un momento di preghiera comunitaria per prepararsi spiritualmente all’incontro con il Pontefice.

Di seguito il testo della preghiera diffusa per accompagnare spiritualmente la visita papale.

Preghiera per la visita di Papa Leone XIV nel Principato di Monaco

Seigneur notre Dieu,

(Tu, Signore nostro Dio,)

Tu as confié au Successeur de l’Apôtre Pierre

la mission d’affermir ton peuple dans la foi

et de servir l’unité de ton Église.

(Tu hai affidato al Successore dell’Apostolo Pietro

la missione di rafforzare il tuo popolo nella fede

e di servire l’unità della tua Chiesa.)

Nous te rendons grâce pour la visite du Pape Léon XIV

dans la Principauté de Monaco.

(Ti rendiamo grazie per la visita di Papa Leone XIV

nel Principato di Monaco.)

Accorde-lui la grâce d’accomplir son voyage

guidé par ton Esprit Saint.

(Concedigli la grazia di compiere il suo viaggio

guidato dal tuo Spirito Santo.)

Soutiens notre Église dans sa mission,

afin que nous puissions accueillir

la beauté et la vérité de l’Évangile

et en témoigner par nos paroles

et par nos actions.

(Sostieni la nostra Chiesa nella sua missione,

affinché possiamo accogliere

la bellezza e la verità del Vangelo

e testimoniarle con le nostre parole

e con le nostre azioni.)

Fais que nous sachions manifester ta miséricorde

envers tous,

en particulier envers ceux qui souffrent.

(Fa’ che sappiamo manifestare la tua misericordia

verso tutti,

in particolare verso coloro che soffrono.)

Bénis tous ceux

qui participeront aux rencontres avec le Pape,

afin que sa présence, son enseignement

et sa prière renforcent notre foi

dans le Christ, notre espérance.

(Benedici tutti coloro

che parteciperanno agli incontri con il Papa,

affinché la sua presenza, il suo insegnamento

e la sua preghiera rafforzino la nostra fede

in Cristo, nostra speranza.)

Amen.

La visita di Papa Leone XIV si preannuncia come un momento di grande significato per il Principato, un’occasione di rinnovamento spirituale e di testimonianza evangelica per l’intera comunità cattolica monegasca.

