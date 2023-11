Ecco le ragioni per cui le spese di carburante per il tuo business sono così alte!

Amministrare una flotta aziendale, al giorno d’oggi, può rivelarsi complicato.

I responsabili devono infatti trovare soluzioni per la gestione ottimale di essa in risposta ad un generale rincaro delle spese ordinarie - tra cui quella per il rifornimento.

Quali sono quindi i fattori ai quali prestare maggiore attenzione per contenere i costi? Scopriamolo subito!

Redigi un’analisi della tua flotta

Il primo step per una gestione efficiente dei mezzi aziendali è quello di effettuare un’analisi in merito ai consumi e ai costi totali - associando poi ciascuna voce ai singoli veicoli.

In questo modo sarà possibile individuare immediatamente, per esempio, quali sono quelli da prediligere per tratte più lunghe poichè maggiormente performanti.

Presta attenzione al consumo dei singoli veicoli

Se la tua flotta aziendale è composta principalmente da mezzi ad alta potenza, è quasi inevitabile incorrere in una spesa consistente.

Considerare di investire in mezzi che comportano un minore consumo di carburante è il primo passo per contenere i costi mensili - indipendentemente dai tragitti in programma!

A questo proposito, consigliamo l’acquisto o il noleggio di veicoli elettrici o ibridi, ideali anche per rispettare l’ambiente.

Pianifica con attenzione le rotte

Spesso, un’alta spesa per benzina o gasolio è dovuta a percorsi non organizzati in maniera efficace. Una soluzione a questo problema è una migliore pianificazione delle rotte di trasporto anche tramite l’installazione di tecnologie GPS su tutti i veicoli - così da essere sempre a conoscenza della strada migliore da percorrere (risparmiando tempo e denaro).

La geolocalizzazione dei mezzi della tua flotta tramite un sistema di questo tipo ti consente anche di monitorare la posizione e il tragitto effettuato dai singoli guidatori, così da intervenire tempestivamente in caso di bisogno e, se necessario, discutere con loro su una guida più responsabile.

Non perdere i vantaggi di una carta carburante

Da tempo i business devono sostenere spese particolarmente alte a causa dei continui rincari sul carburante. Ma un modo per risparmiare c’è, ed è anche facilmente accessibile: parliamo delle carte carburante!

Si tratta di strumenti che permettono alle aziende di accedere a sconti direttamente sul costo della materia prima e di ridurre le spese anche tramite il recupero dell’IVA.

Grazie alla fuel card infatti è possibile ricevere comodamente la fattura carburante ad ogni rifornimento eseguito, e mantenere monitorate ed archiviate le spese e la relativa documentazione.

Non dimenticarti di una manutenzione periodica dei veicoli

Una manutenzione periodica e preventiva di tutti i mezzi di cui si compone la flotta può essere utile, oltre a garantire la sicurezza del conducente, a ridurre le spese per il rifornimento.

Intervenendo su impianti poco performanti o controllando frequentemente lo stato degli pneumatici è possibile mantenere ad un alto livello la performance del mezzo, diminuendo di conseguenza eventuali sprechi di carburante.

Prediligi comportamenti responsabili alla guida

Come ultimo, una mancata formazione ad una guida più responsabile (e meno dispendiosa) può comportare spese maggiori.

Frenate brusche così come lunghe soste con il motore acceso sono tra le principali cause di sprechi inutili di carburante. Per questo motivo, spronare i conducenti a prestare maggiore attenzione durante il tragitto avrà come effetto un generale risparmio sui costi di gestione dei mezzi.