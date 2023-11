Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

ANTIBES

Jammin'Juan - l'altera scena di Jazz a Juan

Fino al 10 novembre 2023

Palais des Congrès

60 chemin des Sables



Dal 09 all’11 novembre - Le Procès d'Arsène Lupin - Théâtre Le Tribunal – Ore 20,30



Dal 10 al 12 - Après la Fin - Théâtre Antibéa – Ore 20,30



L’11 e il 12 novembre - La famille Noëlloween - Théâtre le Tribunal – Ore 15



Concerto eccezionale A. Vivaldi / O. Gjeilo

L'insieme vocale di CANNES, l'insieme vocale l'Envol e l'insieme vocale Hildegarde presentano:

un concerto eccezionale composto da 90 coristi, musicisti e solisti in omaggio a Vivaldi e Gjeilo.

Domenica 12 Novembre 2023 ore 15

Cathédrale d'Antibes

rue du Saint Esprit



Les Casemates de la Création - Olivia Barisano

Fino al 14 Novembre

Exposition "En face du temps"

Entrée Libre

Casemates Bd d'Aguillon, en face de l'espace d'exposition les Arcades.

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h



Dal 16 al 18 novembre - En route vers l'Olympia - Théâtre le Tribunal – Ore 20,30



Exposition Christine Théry-Demore – Fino al 30 novembre - Casemate Comte



Polymorphie de Jean-Marc SCANREIGH

ART , ART CONTEMPORAIN À ANTIBES

Artiste en résidence à la villa Fontaine et invité par l’association l’Atelier du Safranier

Fino al 30 dicembre 2023

Atelier du Safranier

Boulevard d'Aguillon



Huldufólk: Islanda, il popolo nascosto

Fino al 30 dicembre 2023

Médiathèque Albert Camus

19, boulevard Gustave Chancel



Les Casemates de la création – POLYMORPHIE – Fino al 30 dicembre 2023 - Bd d'Aguillon



Droles d'engins volants

Fino al 31 dicembre 2023

Musée de la Carte Postale

4 avenue Tournelli



Exposition Yves Zurstrassen

Fino al 7 gennaio 2024

Musée Picasso - Château Grimaldi

Place Mariejol



Visite guidate

Visita guidata della vecchia Antibes in francese – Il 9 novembre alle 10

Visita guidata della Vecchia Antibes in inglese e italiano – su richiesta.



BEAULIEU

MOSTRA: DELOS E LE SUE PIETRE – LA COSTRUZIONE DI UNA CITTÀ ANTICA

Fino al 28 gennaio 2024

Scoprire le pietre per capire le persone. Questo è l'obiettivo di questa nuova ambiziosa mostra, che sarà presentata nella "Galerie des Antiques" di Villa Kérylos a partire dal 1° ottobre 2023.

Villa Kérylos

Impasse Gustave Eiffel



BEAUSOLEIL

Alla lavagna

Mostra "Alla lavagna! Le scuole di Beausoleil dal 1894 ai giorni nostri"

Vieni e condividi i tuoi ricordi con noi !

Fino al 5 gennaio 2024

Centre Histoire et Mémoire Roger Bennati

26 avenue Maréchal Foch



CAGNES SUR MER

HAUT-DE-CAGNES ART EN FÊTE, EXPOSITION

Fino al 31 dicembre 2023

Ouverture le dimanche de 11h à 18h.

Haut-de-Cagnes

Place du Château



CANNES

À QUELQUE CHOSE MALHEUR EST BON. LA POLITIQUE DANS SON ÉCLAT

Giovedì 9 novembre 2023 ore 18,30

Espace Miramar

35 rue Pasteur



CONFÉRENCE, UNE PARISIENNE EN PROVENCE, LA MARQUISE DE SÉVIGNÉ ET SES VOYAGES À GRIGNAN

Venerdì 10 novembre 2023 ore 15

Salle Gilbert Fort

45, rue de Mimont



LA CONFÉRENCE ÉBOURIFFÉE

Venerdì 10 novembre 2023 ore 19,30

Théâtre de la Licorne

25 avenue Francis Tonner



SPECTACLE, INTRA MUROS

Venerdì 10 novembre 2023 ore 20,30

Espace Miramar

35 rue Pasteur



SPECTACLE, ROSA BURSZTEIN DANS "ROSA"

Venerdì 10 novembre 2023 ore 20,30

Salle Le Raimu

Chemin de la Borde



CONCERT BANDIT BANDIT - DEAF BLOKES - DIRTY BLACK SUMMER

Rock - Stoner

Venerdì 10 novembre 2023 ore 20,30

C'Picaud



CONCERT, CINÉ-CONCERT EN FAMILLE - CARTOON ORCHESTRA

Sabato 11 novembre e domenica 12 novembre 2023

Salle culturelle Les Arlucs

24 avenue des Arlucs



ANIMATIONS, VIDE GRENIER DU SUQUET

Domenica 12 novembre 2023 dalle 8 alle 18

REuelles du quartier du Suquet (rues Du Pré, Saint Didier, Coste Corail et Perrissol).



CONCERT DE CLÔTURE DU CENTENAIRE DE L'ESPÉRANCE DE CANNES

Domenica 12 novembre 2023 ore 17,30

Église Notre-Dame d'Espérance

1 place de la Castre



SPECTACLE, L'INVENTION DE NOS VIES

Domenica 12 novembre 2023 ore 18

Théâtre Palais Stéphanie - JW Marriott Cannes

50 boulevard de la Croisette

1-3 Rue Frédéric Amouretti



CONCERT, L'ORGUE HÉROÏQUE

Domenica 12 novembre 2023 ore 16

Église Notre-Dame de Bon Voyage

2 rue Notre-Dame



ANIMATIONS, LOTO GÉANT D'ADRIEN

Domenica 12 novembre 2023 ore 15

Hôtel Martinez, 73 boulevard de la Croisette



CONCERT AVISHAI COHEN

Jazz

Lunedì 13 novembre 2023 ore 20,30

Théâtre de la Licorne

25 avenue Francis Tonner



ANIMATIONS, CANNES A DU COEUR : SAUVONS DES VIES

Martedì 14 novembre 2023 dalle 10 alle 17

Gare maritime

Boulevard de la Croisette

Esplanade Pantiero



EXPOSITION, DANS L'ATELIER DE RÉBECCA DAUTREMER

Fino al 30 novembre 2023

Mar-mer-jeudi-sam : de 10h à 18h

Ven : de 10h à 19h

Médiathèque Ranguin

19 avenue Victor Hugo

Espace Ranguin



EXPOSITION, JEAN-PHILIPPE ROUBAUD - À L'OMBRE DE LA LUMIÈRE

Fino a domenica 21 gennaio 2024

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



EXPOSITION, SOLEIL, AZUR ET ÉLÉGANCE : LES SÉEBERGER CÉLÈBRENT CANNES. PHOTOGRAPHIE, ANNÉES 1930

Fino a sabato 8 giugno 2024 dalle 13,30 alle 17

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



GORBIO

Mostra di pittura di Michel Isnard - château-musée Lascaris

Fino al 30 novembre 2023

Château-Musée Lascaris

16 Rue du Château



Esposizioni d'arte contemporanea del pittore indiano Raza

Fino al 30 novembre 2023

16 Rue du Château



LEVENS

PROJECTION ET DÉBAT: TRESSE DE VIE, VOYAGE AU CŒUR DES RIVIÈRES ALPINES

Giovedì 9 novembre 2023

Orari di apertura il giovedì dalle 18 alle 21:30.

Auditorium Joseph Raybaud

Place de la République



EXPOSITION DE MICHEL DUBOIS ET L’AMSL AQUARELLE

Fino al 31 dicembre 2023

Orari di apertura il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17. tranne festivi.

La Galerie du Portal



MENTON

Expo Photomenton - Prix de la ville de Menton

Fino al 10 novembre 2023

Lunedì e domenica chiuso-

Palais de l'Europe



Katherine Mansfield

Mostra "Scrittori inglesi a Mentone"

Fino al 10 novembre 2023

L'Odyssée Bibliothèque Municipale

8, Avenue Boyer



Conférence au Jardin Val Rahmeh-Menton "Mouvements de terrain liés à la dissolution du gypse"

Domenica 12 novembre 2023 ore 14,30

Jardin Botanique et exotique du Val Rahmeh

Avenue Saint Jacques



Exposition : Le château des Mystères

Fino al 13 novembre 2023

Musée Jean Cocteau - le Bastion

Quai Napoléon III



Les Amitiés Belges" - Edmonds, Sarah e l'Aiglon

Lunedì 13 Novembre 2023 ore 15

8 rue de la République

Salle Saint-Exupéry



Mostra "Stanilas Bonfils, itinerario di un naturalista durante la Belle Époque"

Fino al 08 gennaio 2024

Musée de Préhistoire Régionale

Rue Loredan Larchey



Visita guidata: "La Belle Epoque"

Il Mercoledì ore 10

Palais de l'Europe



Visita guidata: Cappella dei Penitenti Bianchi

Tutto l'anno il mercoledì ore 14,30

Place de la Conception



Visita guidata: Cappella dei Pénitents Noirs

Venerdì 3 novembre 2023 ore 14,15

Rue du Général Gallieni



Visita guidata della camera nuziale di Jean Cocteau

Aperto il lunedì ore 15,45 , il giovedì ore 14,30

Salle des Mariages Jean Cocteau

17 Rue de la République



Visita guidata: giardino Orangeraie

Giovedì ore 10

Jardin de l'Orangeraie

15 rue Partouneaux



Visita guidata: Jardin Fontana Rosa

Lunedì ore 10

Venerdì ore 10

Jardin Fontana rosa

Avenue Blasco Ibanez



Visita guidata - I vicoli della storia

Martedì ore 10

Sabato ore 10:00

Parvis de la basilique Saint- Michel

Basilique Saint-Michel Archange de Menton



Visita guidata e degustazione al Domaine Gannac

Dal martedì al sabato dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 17

Maison Gannac

2970 Route de Super Garavan



Visita guidata: Basilique Saint-Michèl

Martedì ore 14

Parvis de la basilique Saint- Michel

Basilique Saint-Michel Archange de Menton



Visita guidata al giardino La Citronneraie

Tutto l'anno

Mercoledì 10:00 - 11:30

69 Corniche André Tardieu



MONACO

The Art of the Cinema - "Regards en synchronicités"

Venerdì 10 novembre 2023, alle 19

Istituto audiovisivo di Monaco

L'Engelin, 83-85, boulevard du Jardin Exotique



No Finish Line - Edizione 2023

Da sabato 11 a domenica 19 novembre 2022

La 23° edizione del No Finish Line torna in presenza! Abbiamo un cuore, corriamo insieme. Una corsa al 100% in presenza per 8 giorni, 24 ore su 24, a favore di bambini svantaggiati o malati. Organizzato da Children & Future.

Principauté de Monaco



Charity - "Kids Nite"

Sabato 11 novembre 2023, alle 18.30

Salle Garnier de l'Opéra de Monte-Carlo

Place du Casino



Evento - "3° Festival des Etoilés Monte-Carlo"

Fino a sabato 11 novembre 2023

Forte del successo riscosso negli anni precedenti, il "Festival des Etoilés Monte-Carlo" torna per la sua terza edizione! Appuntamento con cene a 4 mani e nuove collaborazioni inedite! Scoprite gli chef ospiti della Société des Bains de Mer stellata di Monte-Carlo e prenotate i vostri piatti gourmet unici. A novembre, largo al Gala dei Monte-Carlo Star Awards, che quest'anno si terrà presso la Salle Empire dell'Hôtel de Paris Monte-Carlo. L'arte culinaria sarà sotto i riflettori con i nostri 4 chef stellati Michelin - Alain Ducasse, Yannick Alléno, Dominique Lory e Marcel Ravin - che cucineranno davanti a voi, per una serata memorabile.

Principauté de Monaco



OPMC - "Musica da camera"

Domenica 12 novembre 2023 alle 18

Stagione 23/24 dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo, sotto la presidenza di S.A.R. la Principessa di Hannover - "Musica da camera". Violino: Gidon Kremer, pianoforte: Mikhaïl Pletnev, violoncello: Giedre Dirvanauskaite. Programma: Mozart, Schubert, Tchaikovsky.

Auditorium Rainier III

Boulevard Louis II



Teatro - "Seul(s) - Olivier Duverger Vaneck"

Martedì 14 novembre 2023 alle 20

In una toccante mostra personale, Olivier Duverger Vaneck ci racconta la sua storia. È la storia di un uomo che si sente solo fin dall'infanzia. Senza mai lamentarsi, si confida con umorismo e sincerità su questa assenza di attenzione, su questa impossibilità di creare legami. Srotolando il bandolo della sua vita, con un briciolo di finzione, l'attore ci regala un testo di poesia magistrale.

14 novembre 2023, alle 20h

Théâtre Princesse Grace

12, avenue d'Ostende



Tout l'Art du Cinéma - "Les Fraises sauvages (Il posto delle fragole)"

Martedì 14 novembre 2023 alle 20

Les Mardis du Cinéma - Les Fraises sauvages (titolo italiano: Il posto delle fragole), Ingmar Bergman (1957). Uno dei momenti all'apice della carriera di Bergman: passato e presente, sogno e realtà si fondono in una suadente lezione di saggezza.

Théâtre des Variétés

1, boulevard Albert Ier



Attività - "Luna park di Monaco"

Fino a domenica 19 novembre 2023

Ritrovate le vostre giostre preferite, per non dimenticare, per i più golosi le crêpes, i waffle e le mele caramellate da gustare. A cura del Comune di Monaco. Sono stati rinnovati i sistemi di controllo messi in atto da diversi anni: i tappeti conteranno i visitatori e gli accessi saranno temporaneamente chiusi una volta raggiunto il limite.

Port Hercule de Monaco



Mostra - "Le Pathé-Baby e le pellicole da 9,5 mm - Una storia del cinema amatoriale nel Principato"

Fino a venerdì 29 dicembre 2023, dalle 10 alle 17.30 (alle 17 il venerdì), Institut Audiovisuel de Monaco

La Stanza delle Meraviglie - "Le Pathé-Baby e le pellicole da 9,5 mm - Una storia del cinema amatoriale a Monaco" - Mostra ideata, progettata e prodotta dall'Istituto Audiovisivo di Monaco, in collaborazione con la Fondazione Jérôme Seydoux-Pathé, con il contributo del Dipartimento del Patrimonio del Centro Nazionale del Cinema e dell'associazione Inédits, films amateurs/mémoire d'Europe.

Istituto audiovisivo di Monaco

L'Engelin, 83-85, boulevard du Jardin Exotique



Mostra - "Ranieri III, Il Principe Costruttore"

Fino a domenica 31 dicembre 2023, Sala espositiva Quai Antoine I

Mostra "Ranieri III, il Principe costruttore - Un'ambizione per Monaco". Nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III.

Da giovedì 20 luglio a domenica 31 dicembre 2023

Salle d'Exposition du Quai Antoine Ier

4, quai Antoine Ier



Mostra - "Alberto I - Un Prince Préhistorien"

Fino a domenica 31 dicembre 2023, dalle 9 alle 18

Scoprite il Principe Alberto I in modo diverso! Incontrare un principe preistorico, uno scienziato e un uomo di campo, per ripercorrere le sue esplorazioni archeologiche. Dalle grotte di Grimaldi alla Spagna, dalla fondazione del Museo di Antropologia Preistorica di Monaco all'Istituto di Paleontologia Umana di Parigi, i visitatori esploreranno gli emozionanti percorsi delle avventure e delle riflessioni archeologiche di un principe appassionato e affascinante.

Fino a domenica 31 dicembre 2023

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



Mostra - "Mission Polaire"

Fino a domenica 31 dicembre 2023

Saggiate un'esperienza interattiva e immersiva! Calatevi nei panni di un reporter e andate in missione nel cuore dei mondi polari! Cinque aree tematiche, dislocate su due livelli, scandiscono questo nuovo percorso della visita. Dalla scoperta dei poli alla vita selvaggia che ospitano, passando per le persone che li abitano e li esplorano. Oggetti e documenti, contenuti digitali e dispositivi immersivi si combinano e si completano a vicenda per un'esperienza a 360°. Il grande viaggio può iniziare!

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



Mostra - "Le Pathé-Baby e le pellicole da 9,5 mm - Una storia del cinema amatoriale nel Principato"

Fino a venerdì 29 dicembre 2023, dalle 10 alle 17.30 (alle 17 il venerdì), Institut Audiovisuel de Monaco



NIZZA

LA LEÇON, TEATRO

Venerdì 10 novembre 2023 alle 19:30.

Espace Magnan

31 rue Louis de Coppet



LE PETIT CHOSE, HISTOIRE D’UN ENFANT – THÉATRE FRANCIS GAG

Venerdì 10 novembre 2023 alle 20.

Le Petit Chose è un romanzo quasi autobiografico di Alphonse Daudet in cui l'autore ritrae un'infanzia universale che fugge instancabilmente dal mondo degli adulti.

Théâtre Francis-Gag

4 rue de la Croix



FESTIVAL D’OPÉRETTE – LE FORMIDABLE RETOUR DE LUIS MARIANO - CONCERTO

Venerdì 10 novembre 2023 alle 20.

Nell'ambito della 22a edizione del Festival dell'operetta e della commedia musicale della Città di Nizza.

Opéra Nice Côte d'Azur

4-6 rue Saint-François de Paule



NICE JAPAN POP SHOW

Dal sabato 11 a domenica 12 novembre 2023 dalle 9 alle 19.

Nice Japan Pop Show è una convention incentrata sulla cultura giapponese, sulla cultura pop, sulla cultura di strada e più in generale su videogiochi, manga, cosplay, gastronomia, tatuaggi e moda.

Nice



MASS HYSTERIA, CONCERTO

Sabato 11 novembre 2023 dalle 19 alle 0:30.

STOCKFISH

5 avenue François Mitterrand



TRAIL DURO 19KM DE NICE

Domenica 12 novembre 2023.

Mairie de Nice

Mairie de Nice - 5 rue de l'Hôtel de Ville



LE GÉNIE DES ANANAS – CONCERT FAMILLE

Domenica 12 novembre 2023 alle 11.

Opéra Nice Côte d'Azur

4-6 rue Saint-François de Paule



GISÈLE HALIMI, UNE FAROUCHE LIBERTÉ, TEATRO

Mercoledì 15 novembre 2023 alle 20.

Giovedì 16 novembre 2023 alle 20.

Venerdì 17 novembre 2023 alle 20.

Sabato 18 novembre 2023 alle 15.

Théâtre National de Nice - Salle des Franciscains

4-6 Place Saint-François



JOHN WOOD & PAUL HARRISON, ESPOSIZIONE

Fino al 2 dicembre 2023

L'Espace à vendre è lieto di annunciare la prima mostra personale a Nizza di due artisti britannici di fama internazionale: John Wood e Paul Harrison.

Dopo oltre 10 anni di preparazione è nata la collaborazione tra i due artisti e l'Espace à vendre.

Espace à vendre

10 rue Assalit



MOUSSA SARR LA BÊTE! - ESPOSIZIONE

Fino al 2 dicembre 2023

Nella sua prima mostra personale a Nizza, "C'est la bête!", il giovane artista Moussa Sarr, il cui mezzo preferito è il video, presenterà una raccolta dei suoi video e una fotografia della sua performance In progress #1.

Espace à vendre

10 rue Assalit



L’AUTOMNE DE L’IMAGE, FESTIVAL

FINO AL 03 DICEMBRE 2023

50 bd Jean-Baptiste Vérany



EXPOSITION – CHAMBRE ÉPHÉMÈRE, CHAMBRE 5 – CAROLINE RIVALAN

FINO AL 4 DICEMBRE 2023

L’Hôtel WindsoR

11, Rue Dalpozzo



CEMENELUM À 360°, ESPOSIZIONE

FINO AL 31 DICEMBRE 2023

Orari di apertura il mercoledì alle 14 e alle 15.

La città di Nizza e il suo Museo Archeologico uniscono tecnologia e cultura per far viaggiare i visitatori nel tempo! Andate a Nizza 2.000 anni fa, quando era Cemenelum, la capitale della provincia delle Alpi Marittime.

Nel cuore dei resti, basta indossare le cuffie per la realtà virtuale per immergersi nel cuore delle terme settentrionali. Grazie a una ricostruzione realizzata in collaborazione con la società IMICA e il Dipartimento di Archeologia di Nizza Costa Azzurra, sarete immersi nelle terme di Cemenelum in epoca romana!

Musées Archéologie de Nice

25 boulevard Carnot



CHAGALL ET MOI ! – LES 50 ANS DU MUSÉE CHAGALL, ESPOSIZIONE

FINO ALL'8 GENNAIO 2024

Nel 2023 celebreremo con gioia e colore il cinquantesimo anniversario della creazione del Museo Nazionale Marc Chagall.

Inaugurato dall'artista il giorno del suo compleanno, il 7 luglio 1973, il museo, o meglio la casa che Chagall volle per ospitare il ciclo del Messaggio Biblico, porta ancora oggi con sé un potente messaggio universale:

"Fin dalla mia prima giovinezza sono stato affascinato dalla Bibbia. Mi è sempre sembrato e mi sembra tuttora che sia la più grande fonte di poesia di tutti i tempi. [Il mondo è per me come un grande deserto in cui la mia anima vaga come una torcia, ho realizzato questi dipinti all'unisono con questo sogno lontano. Ho voluto lasciarli in quest'Aula perché gli uomini possano cercare di trovare una certa pace, una certa spiritualità, una religiosità, un senso della vita. - Marc Chagall,

Per celebrare questo generoso dono, fatto 50 anni fa, la mostra Chagall and Me! invita 12 personalità contemporanee (artisti, scrittori, ballerini, ecc.) a condividere la loro lettura contemporanea di questi dipinti. Questa mostra Chagall and Me! sarà piena di sorprese e sarà accompagnata da un ricco programma che culminerà il 7 luglio 2023, anniversario di Marc Chagall e del museo!

Data dell'anniversario: 7 luglio, seguito da un weekend di festa sabato 8 e domenica 9 luglio 2023.

Musée national Marc Chagall

Avenue du Docteur Ménard



SHIRLEY JAFFE. UNE AMÉRICAINE À PARIS, ESPOSIZIONE

Fino all'8 gennaio 2024

Pittrice americana che vive a Parigi dagli anni Cinquanta, Shirley Jaffe (1923 - 2016) è un punto di riferimento della pittura astratta a cavallo tra il XX e il XXI secolo.

Non senza provocazioni, affermò di aver scoperto Pierre Bonnard a New York e Jackson Pollock e Andy Warhol a Parigi. Questa mostra è la sua prima retrospettiva. Seguendo una sequenza cronologica, la mostra presenta i suoi esordi espressionisti astratti, seguiti dalle due rotture radicali che portano all'abbandono della gestualità alla fine degli anni Sessanta e alle grandi tele caratteristiche della maturità nelle forme.

Gli anni Sessanta e le grandi tele caratteristiche del periodo maturo, con le loro forme libere e unitarie e la presenza di un bianco incisivo. Sottolinea anche il percorso parallelo seguito con le sue "gouaches" su carta, che sono eseguite rapidamente, a differenza dei dipinti, che sono frenetici come la vita urbana, ma richiedono sempre molto tempo per essere completati. Shirley Jaffe teneva un "diario" dei suoi dipinti in corso. Questi preziosi appunti di studio e archivi inediti saranno esposti accanto alle opere.

Curatore:

Frédéric Paul, curatore delle collezioni contemporanee del Musée national d'art moderne di Parigi.

Musée Matisse

164 avenue des Arènes de Cimiez



LE BAROQUE DE A À Z. LA CHAMBRE DES MERVEILLES. ŒUVRES DE L’ARTISTE SYLVIE T. - ESPOSIZIONE

FINO AL 15 GENNAIO 2024

La mostra riunisce più di 50 disegni, incisioni, palinsesti, ecc. quaderni di schizzi e altre sorprese dell'artista Sylvie T.

L'esposizione presenta uno sguardo artistico sui dettagli dell'architettura del Palais Lascaris e offre un'introduzione al movimento barocco che risuona nel museo, cercando di fornire al pubblico le chiavi di lettura di questo importante periodo artistico.

Palais Lascaris

15 rue Droite



EXPOSITION : LE MERVEILLEUX QUOTIDIEN DE ROBERT DOISNEAU

Fino al 28 gennaio 2024, dalle 10 alle 18.

Chiuso il lunedì.

Una grande retrospettiva di uno dei più grandi fotografi francesi del dopoguerra, le cui poetiche immagini in bianco e nero hanno segnato intere generazioni.

Progettata in collaborazione con l'Atelier Robert Doisneau, questa mostra di 110 fotografie è divisa in due parti: Le Merveilleux quotidien (La meravigliosa vita quotidiana), che ci porta alla scoperta di Parigi e delle sue periferie tra gli anni '30 e gli anni '70 attraverso 78 stampe antiche o vintage, e Palm Springs 1960, un reportage realizzato per la rivista Fortune sulla costruzione di campi da golf nel cuore del deserto del Colorado.

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



SAINT LAURENT DU VAR

THÉÂTRE – LA MENTEUSE

Venerdì 10 novembre 2023 dalle 20:30 alle 22.

Commedia pura, divertente, dinamica e ricca di colpi di scena.

Théâtre Georges Brassens

426 Avenue du 11 Novembre



SAINTE AGNES

Fort Maginot de Sainte-Agnès

Visita guidata del Forte Maginot di Sainte-Agnès

fINO AL 31 GENNAIO 2024

Sabato 10:30 - 12:0014:30 - 16:0016:00 - 17:30

Domenica 10:30 - 12:0014:30 - 16:0016:00 - 17:30

Village



SAINT JEAN CAP FERRAT

CONCERTO DI BENEFICENZA PER I BAMBINI DEL MALI

Sabato 11 novembre 2023 alle 20.

Organizzato per l'associazione “Les enfants des Mille Collines”.

20:00: Aperitivo di benvenuto

21:00: Concerto “Call me Winston” The Tarantino Tribute feat Arnoïse

Salle Charlie Chaplin

Quai Lindbergh



TENDE

Garciaphone Apéro concert à Tende

L'associazione Poissons d'Herbe presenta un concerto di Garciaphone, accompagnato da un aperitivo.

Appuntamento al negozio "Stella Alpina" per un aperitivo a 17 euro (biglietto del concerto + una bevanda + stuzzichino).

Sabato 11 novembre 2023 dalle 18,30 alle 20,30

Stella Alpina

1 Avenue du 16 Septembre 1947



Animazione S'aMusée - Laboratorio creativo "La maison tendasque

Domenica 12 Novembre 2023 ore 14,30

Musée départemental des Merveilles

Avenue du 16 Septembre 1947



VENCE

EXPOSITION ADRIEN M ET CLAIRE B

FINO AL 12 NOVEMBRE 2023

Musée de Vence