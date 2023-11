Per il periodo più bello quest'anno Mentone ha scelto il "Natale in campagna" (VIDEO)

A Mentone fervono i preparativi in vista delle festività di Natale. Tutti i laboratori della città stanno lavorando alacremente per terminare le ultime figure, che nei prossimi giorni saranno installati per le strade della città ed in particolare nei Jardins Biovès..

Il tema del Natale di Mentone 2023 sarà "Natale in campagna", con decorazioni che rappresenteranno animali, alberi, vasche per abbeveraggio e tutto quanto riguarda il mondo agricolo che ruota intorno alla campagna.

Nei Jardins Biovs sarà presente anche una vera e propria fattoria, che il Comune ha voluto ribattezzare come "Piccola Fattoria Pedagogica", dove i bimbi potranno conoscere da vicino e imparare la vita agricola.

Ma le feste a Mentone non si concluderanno con il periodo natalizio: gli artigiani sono al lavoro anche con le decorazioni per la Fete du Citron, che inizieranno ad essere montate immediatamente dopo la conclusione del periodo natalizio.

Vi portiamo in questo magico mondo del Natale di Mentone nel video realizzato dal Comune di Mentone.