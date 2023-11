Il Grimaldi Forum di Monte-Carlo ottiene la sua prima certificazione ISO 20121

Questa prima certificazione ISO 20121 è il coronamento dell'impegno del Grimaldi Forum in materia di Responsabilità Sociale e Ambientale per le sue attività.

"Eravamo già naturalmente molto coinvolti nella RSI - la reazione della Direttrice Generale Silvie Biancheri - , i nostri clienti apprezzano il Grimaldi Forum per la sua capacità di accompagnarli in questo campo. Questa certificazione ci ha permesso di strutturare e ufficializzare il nostro approccio, a complemento del nostro forte impegno ambientale".

Infatti, dalla creazione del Grimaldi Forum nel 2000, il management è incentrato sull'uomo, attorno a valori di benevolenza, equità e condivisione. Questo si traduce in 100% di dipendenti permanenti in CDI, un piano triennale di formazione, un contratto di previdenza per tutti e la possibilità di smart-working una volta alla settimana.

In rappresentanza di 20 nazionalità, gli uomini e le donne che costituiscono gli effettivi permanenti evolvono a tutti i livelli dell'impresa: ad esempio, il 46% dei dirigenti sono donne, con il 55% dei dipendenti in servizio da oltre 10 anni e il 25% da oltre 20 anni.

Creatore di valore sul suo territorio, il Grimaldi Forum gestisce, oltre ai suoi 140 dipendenti permanenti, circa 300 contratti temporanei e fa lavorare indirettamente 700 fornitori e prestatori che rappresentano un vivaio stimato in oltre 5000 posti di lavoro nel Principato e nei dintorni.

Moltiplica anche le iniziative di sostegno ad associazioni solidali locali, incoraggiando i suoi dipendenti a prendervi parte. Una giornata di lavoro all'anno è offerta ai dipendenti per sostenere l'azione solidale della loro scelta a Monaco.

Sulla scia di Monaco che conduce una politica proattiva in materia di sviluppo sostenibile, la RSI è iscritta nei geni del Grimaldi Forum che raddoppia quindi questa prima certificazione ISO 20121 con una sesta certificazione ISO 14001. Certificato ottenuto per la prima volta nel 2008, allora uno dei primi centri congressi in Europa ad ottenere il prezioso riconoscimento.

Eco-progettato ed eco-gestito l'edificio non produce gas serra, gode di un isolamento termico naturale, utilizza acqua di mare e di falda per il trattamento dell'aria ed è seguito da una gestione tecnica centralizzata con 20.000 punti di controllo.

In una quindicina d'anni, ha migliorato la propria efficienza energetica del 35% (consumando energia 100% verde), moltiplicato il tasso di cernita dei rifiuti per 2,5 e diviso il suo consumo di acqua per visitatore per più di due.

Con 2500 m2 di pannelli fotovoltaici sul tetto, il grimaldi Forum è anche il primo produttore di energia solare di Monaco. Favorendo gli acquisti responsabili e la condivisione di buone pratiche, è giunto rapidamente allo «zero plastica», all'utilizzo di carta e legno certificati, alla collaborazione con ristoratori locali impegnati, o alla realizzazione di bilanci di consumo di eventi per i suoi clienti, tra cui energia, acqua e raccolta differenziata.

Clienti, partner economici, autorità, collaboratori e fornitori, il progetto RSI del Grimaldi Forum riunisce tutti i suoi stakeholder in un obiettivo di progresso reciproco. Un progetto guidato dal suo Comitato ISO composto da 16 membri che rappresentano tutte le direzioni dell'azienda, le cui figure di spicco sono Françoise Rossi, Direttrice RSE e Maureen Aubert, Responsabile ambientale, certificazioni e addetta legale, impegnati insieme nel Principato e nella filiera degli eventi, al servizio di una società sostenibile per le generazioni future.

Altra priorità, la lotta contro lo spreco alimentare e la precarietà: in collaborazione con enti caritativi del Principato, il Grimaldi Forum ridistribuisce i prodotti non consumati sugli eventi.