Voglia di neve: quando si potrà andare a sciare?

Voglia di neve, voglia di sci: è la stagione che detta la linea.

Non a caso la Francia, con 51 milioni di giornate, è al secondo posto al mondo, preceduta solo dagli Stati Uniti, per la pratica degli sport invernali. La seguono, nell’ordine, Austria, Italia e Svizzera.

Le stazioni delle Alpi Marittime, che sognano le Olimpiadi invernali del 2030, per buona parte hanno fissato le date di apertura degli impianti.

In alcune i primi fiocchi di neve caduti hanno fatto crescere l’attesa per l’inaugurazione della stagione, dopo che lo scorso anno venne registrato un calo del 5% nella frequentazione.

Per prime ad aprire gli impianti Isola 2000 e La Colmiane, segue a ruota Auron.

Queste le date fino ad ora comunicate dell’apertura degli impianti.

Isola 2000 : 2 décembre 2023

La Colmiane : 2 décembre 2023

Auron : 9 décembre 2023

Beuil les Launes : 16 décembre 2023

Gréolières les Neiges : 16 décembre 2023

Roubion - Les Buisses : 16 décembre 2023

Sainte Anne la Condamine : 16 décembre 2023

Turini Camp d'Argent : 16 décembre 2023

Valberg : 16 décembre 2023

Val Pelens : 7 janvier 2024