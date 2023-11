In autunno con stile: i più bei materiali naturali

Stagione che vai moda che trovi. Un modo di dire che non tramonta mai, soprattutto se si tratta di alcuni capi. Sì, perché ci sono must have adatti a ogni periodo dell'anno che non solo chi ama la moda deve necessariamente avere nel guardaroba. L'autunno, grazie alle sue temperature miti si conferma sempre la stagione più versatile anche dal punto di vista del costume. Anche se tutti almeno una volta in questa stagione ci chiediamo cosa indossare, ci sono degli indumenti che ci vengono in aiuto. L'abbigliamento in cachemire è sicuramente uno di questi, così come quello di cotone e quello di seta. Vediamo quali sono nel dettaglio e perché è così utile indossarli.

Quali sono i materiali naturali che non possono mancare

L'autunno è una stagione poco affidabile dal punto di vista delle temperature, motivo per cui è necessario avere qualche capo jolly, sia che faccia freddo, sia che faccia più caldo del dovuto. In fatto di must have le regole sono chiare. Ci sono alcuni materiali che non possono mancare, tutti naturali, chiaramente. Vediamo quali sono e perché sono indispensabili:

● Cachemire. Si può considerare il re dei materiali naturali. Conosciuto anche come vello d'oro od oro tessile, il chashmere è morbido ed elegante, perfetto per il freddo pungente e le prime giornate autunnali. Tra i suoi vantaggi c'è quello di essere traspirante.

● Cotone. Impossibile trovare qualcuno che non abbia almeno un capo in cotone tra i suoi preferiti. Si tratta di un materiale molto utilizzato perché versatile, morbido, comodo ed economico. Da non sottovalutare anche la sua capacità di trattenere il calore.

● Seta. Elegante e morbido, è uno dei tessuti più leggeri che esistano. Grazie alla sua capacità termoregolatrice, è adatta sia per la stagione autunnale che per quella estiva.

● Lino. Spesso si crede che il lino sia utile soltanto in estate perché si tratta di un materiale molto fresco. In realtà è adatto anche all'autunno, soprattutto perché è anallergico, antistatico e antibatterico. La sua produzione è una delle più sostenibili perché il suo impatto ambientale è davvero ridotto. Motivo in più indossarlo.

● Canapa. Se prima sembrava bizzarro indossare capi di abbigliamento in canapa, oggi non solo è possibile, ma rappresenta anche una scelta di stile. In più è traspirante e non trattiene gli odori.

Perché indossare materiali naturali?

In un momento storico come quello che stiamo vivendo, in cui si guarda al futuro con qualche apprensione, mettere in pratica soluzioni che siano eco-sostenibili è la cosa più semplice che si possa fare. Quasi un obbligo verso il nostro pianeta. Indossare materiali naturali è un passo verso la strada giusta, quella del totale rispetto per ciò che ci circonda. Il motivo è semplice: più naturali sono, meno impatto ambientale si ha per la loro produzione. Senza contare che sono alleati della nostra pelle perché permettono una corretta traspirazione che tiene lontano qualsiasi tipo di problema legato ad allergie, eruzioni cutanee e pruriti. Scegliendo questo tipo di abbigliamento si farà un regalo all'ambiente e al nostro corpo.