Anche il Principato di Monaco si è mobilizzato per la Giornata Mondiale contro il diabete

Obiettivo di questa mobilitazione collettiva: sensibilizzare e far conoscere meglio questa malattia, i diversi tipi di diabete e i mezzi per prevenirlo.

Mercoledì 14 novembre, Giornata Mondiale del Diabete, la Croce Rossa Monegasca ha organizzato un'operazione di screening gratuito sulla spianata di Fontvieille, in collaborazione con il Governo del Principe e il Centro Ospedaliero Princesse Grace.

Sono stati numerosi a beneficiare dello screening rapido, gratuito e indolore, come ha sottolineato Dominique MARTET, Responsabile della Sezione Salute-Prevenzione della Croce Rossa di Monaco: "La popolazione monegasca ha saputo rispondere, a dimostrazione dell'importanza di questa giornata di sensibilizzazione sul diabete alla quale il Principato si è associato così come 150 paesi nel mondo".

Da parte sua, anche il Consigliere di Governo-Ministro degli affari sociali e della sanità, Christophe ROBINO, si è prestato allo screening. Ha tenuto a ricordare che il diabete non deve essere sottovalutato, il miglior trattamento contro questa patologia rimane la prevenzione.

La giornata di collaborazione con la Croce Rossa Monegasca testimonia una presa di coscienza collettiva e il Principato prosegue così il suo impegno per il miglioramento della qualità della vita e della cura della popolazione e dei lavoratori, mediante un'azione di prossimità.

Per la cronaca, tra i vari tipi di diabete, quello di tipo II, che colpisce il 90% deelle persone diabetiche, è più interessato dalle operazioni di screening. Colpisce soprattutto gli over 40, inclini a uno stile di vita non ottimale (stress, alimentazione troppo ricca, bevande zuccherate, mancanza di attività fisica, ecc...).

Per altri malati, il diabete è legato a un fattore ereditario. Infatti, il 40% delle persone, di cui uno dei genitori è diabetico, rischia di esserlo. Questo tasso sale al 70% se entrambi i genitori lo sono.

Tuttavia il diabete rimane una malattia silenziosa, come ha ricordato Sophie BROUSSOLE BUN, endocrinologa-nutrizionista al CHPG: "Oggi 1 persona diabetica su 2 si ignora. Molti non avvertono alcun sintomo e molto spesso i pazienti si accorgono di essere diabetici dopo 10 anni di decorso della malattia. Ci sono 500 milioni di persone affette da questa patologia nel mondo e le cifre non fanno che aumentare a causa dei nostri stili di vita, del sovrappeso e dell'invecchiamento della popolazione".

Il suo consiglio pratico: "Per prevenire il diabete, bisogna fare 3 pasti al giorno equilibrati con verdure, proteine, amidi pur avendo un'attività fisica quotidiana. Al contrario, le bibite e i piatti preparati, troppo ricchi di zucchero, sale e grasso, sono da evitare".

Ricordiamo che il CHPG dispone di un servizio di diabetologia e offre il monitoraggio dei pazienti diabetici e visite da parte di un infermiere di educazione diabetica sono anche disponibili.

Ulteriori informazioni: +377 97 98 77 54.