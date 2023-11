Mentone, continua la lotta contro l'inciviltà stradale: da inizio anno rimossi 487 veicoli abbandonati

L'Amministrazione di Mentone continua la lotta contro l'inciviltà stradale e non solo su tutto il territorio comunale. Ieri(lunedì 14 novembre), la brigata dell'Ambiente è stata impegnata nel quartiere di Carei per la rimozione di un veicolo «relitto», quello cioè che vengono "abbandonati" dai proprietari per lunghi periodi.

Dall'inizio dell'anno, la polizia municipale ha rilevato 487 veicoli in sosta abusiva (parcheggiare nello stesso posto più di 7 giorni) o in via di sbandamento (fuori uso). Lo scopo del censimento è quello di rimuovere questi veicoli dalla strada pubblica per restituire gli stalli al parcheggio.