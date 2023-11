Il segreto per una pelle radiosa durante la menopausa

Quello della menopausa per la donna è un periodo di autentiche sfide, cambiamenti fisici e sociali. Si comincia dalle variazioni che coinvolgono la pelle, che sembra svuotarsi, e presentare un aspetto sciupato e soggetto al repentino processo d’invecchiamento, e alla formazione di rughe e macchie. Affidandosi a una corretta beauty routine per pelli mature, e a tutta una serie di consigli utili, mantenere una pelle radiosa e non è più così difficile anche in menopausa.

La sfida della menopausa: come affrontarla

Un processo naturale come la menopausa coinvolge il corpo della donna, causando modifiche al sistema muscolo-scheletrico, cerebrale, vascolare e cutaneo, con sintomi che si manifestano anche sul piano psicologico ed emotivo.

Le donne devono imparare ad affrontare questo delicato periodo dell’esistenza attraverso una corretta educazione, che le porta ad assumere adeguati stili di vita, dall’assunzione di un regime alimentare vario ed equilibrato al compiere regolare attività fisica.

L’ingresso in menopausa vede le donne impegnate nel fronteggiare sfide e cambiamenti nei ruoli personali, così come quelli in famiglia e nella società.

In menopausa la riduzione consistente degli estrogeni è la prima causa dei cambiamenti ormonali, che incidono in maniera evidente sul benessere della pelle, provocando un deterioramento del tono, talvolta un’eccessiva secchezza e un assottigliamento, così come l’aumento delle rughe.

La menopausa, quanto incide sull’aspetto della pelle. Come trattare l’epidermide per mantenerne benessere e bellezza

Per godersi una bella pelle anche dopo i cinquant’anni, con l’ingresso in menopausa, non resta che impostare una corretta routine skincare. Corretto scoprire quali prodotti consentono di supportare la pelle durante questo periodo di cambiamento, affidandosi a una skincare quotidiana pensata per rinnovare, rinforzare la barriera cutanea, e migliorare l’aspetto della pelle.

Creando una routine di bellezza adatta alle pelli mature e facendo uso accurato di prodotti cosmetici specifici, è possibile mirare a un significativo rinnovamento cellulare, al rallentamento del processo di invecchiamento e al ripristino di componenti vitali come collagene ed elastina, particolarmente rilevanti dopo i cinquant'anni. I cambiamenti legati alla menopausa influenzano la pelle, causando una ridotta capacità antiossidante e una minore difesa dai raggi solari, fattori evidenti nell'invecchiamento cutaneo.

Affidandosi a una corretta idratazione, e all’uso di specifici prodotti, si ottengono risultati entusiasmanti, il volto si illumina e appare radioso, le rughe si stendono e il volto riacquista una maggiore tonicità.

Punto chiave del percorso benessere della pelle in menopausa è l’applicazione di una corretta cosmesi quotidiana, a partire da interventi quali detersione e idratazione.

La pulizia del viso è fondamentale. Suddivisa in due appuntamenti quotidiani mattina e sera, un’operazione come la detersione deve garantire un intervento delicato, che non aggredisce l’epidermide ed è in grado di proteggere la barriera cutanea. Alla detersione quotidiana è bene affiancare, a cadenze regolari, un processo di esfoliazione, per incentivare il rinnovamento cellulare, liberare i pori dalle impurità e dalle cellule morte, facilitando il successivo intervento d’idratazione.

Nutrimento e idratazione passano attraverso l’uso costante, due volte al giorno, di sieri e creme contenenti vitamina E, C e A, acido ialuronico, oli Omega 3 o 6, retinolo, peptidi, ceramidi, amminoacidi. Questa serie d’ingredienti è un’autentica mano santa per combattere i fastidiosi segni d’invecchiamento, e fornire alla pelle un aiuto essenziale nella fase di ripristino degli acidi grassi presenti nel derma, a cui si attribuisce il potere di donare un buon livello di flessibilità.

L’idratazione di base della pelle in menopausa è influenzata negativamente dagli squilibri ormonali, e dalla diminuzione nella produzione di sebo. Per questo motivo è determinante fare il pieno di molecole d’acqua almeno due volte al giorno, integrando la skincare con una buona crema idratante con acido ialuronico. Le creme Neovadiol di Vichy sono studiate appositamente per dare supporto alla pelle matura.

Le pelli mature devono godere di una protezione solare ad ampio spettro, meglio se contenuta nei prodotti idratanti del mattino, necessaria per limitare i danni del fotoinvecchiamento e l’assottigliamento dell’epidermide.