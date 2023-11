Al Grimaldi Forum arriva Alex il leone nell'adattamento del film d'animazione "The Musical"

Volete scoprire l'emozionante mondo del Madagascar? Allora non potete perdere l'appuntamento con The Musical, un adattamento dell'omonimo film d'animazione di DreamWorks. in programma nei primi giorni di dicembre al Grimaldi Forum di Monte-Carlo.

Alex il leone, Marty la zebra, Melman la giraffa, Gloria l'ippopotamo e, naturalmente, i simpatici e astuti pinguini fuggono dallo zoo di Central Park a New York per intraprendere un viaggio completamente folle nel regno esilarante di King Julian in Madagascar.

Dall'1 al 3 dicembre, investono il palco della Sallle des Princes del Grimaldi Forum per offrire lo spettacolo della loro vita, un'avventura musicale eccezionale. Non vi resta che lasciarvi trascinare dalla colonna sonora unica e cantare a squarciagola "I like to Move it". DOVE: Salle des Princes, Grimaldi Forum Monte-Carlo

QUANDO: Venerdì 1 dicembre 2023 alle 19:30, Sabato 2 dicembre 2023 alle 15:00 e 19:30 e Domenica 3 dicembre 2023 alle 15:00

Durata dello spettacolo 1h40 compreso 20 minuti di intervallo/ Spettacolo in inglese, sottotitolazione in francese.