Vence, tra musica e poesia, concerto di Louise Combier (Video)

Sabato 25 novembre 2023 alle ore 20, a Vence, si potrà assistere, con ingresso libero, ad un eccezionale concerto.

Rivelazione di una delle ultime stagioni di "The Voice", artista nata a Bruxelles e ormai lionese, Louise Combier è una donna a due volti: quello di una ragazza, ingenua e timorosa e anche quello di una donna, sensuale e sicura di sé.

Cullata da un padre melomane, all'età di 10 anni Louise Combier scopre la poesia che viene così a mescolarsi alla passione per la musica.

Dall'interpretazione del suo primo poema musicale per bambini alla scoperta di Verlaine e Prévert, il suo amore per le parole non cessa di crescere nel corso degli anni fino a decidere di trasporre questi testi in canzoni.

Louise Combier si accompagna col pianoforte, strumento che le consente di appropriarsi di testi talvolta impersonali di grandi autori e di aggiungervi lo spirito necessario a renderli sentiti e personali.

La sua voce grave, tremante, al tempo stesso chiara e carnale, cammina sinuosamente.

Dall'età di 23 anni, Louise Combier parla di ricordi d'infanzia, d'amore, e anche di desiderio, con una sincerità sconcertante.

L'interpretazione dei testi è in un universo grafico inebriante e sognatore al servizio del testo.

Dopo diversi anni passati a sublimare i testi di altri autori, Louise Combier presenta nel febbraio 2023 la sua produzione «Ivres de joie» la prima di una lunga serie, interamente scritta e composta da lei.

Seguiranno poi “Printemps” e l'ultimo nel tempo “Tu n’auras plus”, risultato di un processo creativo nuovo, quasi ovvio per questa artista così complessa.



La Mediatheque Frenet si trova a Vence in Avenue Colonel Meyere 228.