Stazioni sciistiche delle Alpi Marittime, quanto costa il giornaliero, quando aprono e cosa offrono

Pochi giorni ancora e le prime stazioni invernali delle Alpi Marittime apriranno le loro porte: inizia la nuova stagione invernale, gli ultimi preparativi sono in corso perché tutto sia pronto.

Si scruta il cielo, perché la neve (quella vera) è più che attesa, intanto…spazio a quella artificiale.

Il territorio offre 460 chilometri di piste per lo sci alpino e 153 chilometri per quello da fondo . L’alta stagione inizierà il 23 dicembre 2023 e si protrarrà fino al 6 gennaio 2024, poi dal 10 febbraio 2024 fino al 3 marzo 2024.



Ecco una mappa delle stazioni sciistiche “targate 06”