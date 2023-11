Biot, tutto pronto. Al via i festeggiamenti natalizi per le festività di fine anno

L’invito è quello di festeggiare il Natale in montagna ... a Biot!

Quest’anno, in occasione delle festività, Biot si trasforma in una vera e propria stazione sciistica e indossa gli abiti da stazione di altitudine.

Benvenuti a Biot 208, la più bella stazione sciistica della riviera francese.

Tutti i vicoli del villaggio si sono trasformati in piste blu, verdi, rosse e anche la terribile nera della Calade Saint-Roch.

Durante la passeggiata, si scoprono le seggiovie che adornano il villaggio, sotto i fiocchi delle tre macchine da neve disposte all'ingresso del paese.

Il clou dello spettacolo si trova in Place de Gaulle, dove si trova in sosta un vero battipista pieno di sorprese.



Questo il programma delle festività del 2023

Venerdì 1° dicembre dalle ore 18 – Place de Gaulle - Lancement des illuminations de Noël

Mercredi 13 dicembre ore 17 – Esplanade Saint-Philippe - Fête de la Sainte-Lucie

Martedì 19 dicembre dalle ore 18,30 – Biot Village -Soirée « Pull de Noël » et « La Montagne s’invite dans les restos biotois »

Giovedì 21 dicembre dalle ore 19 – Biot Village - Soirée Apéro « Moon Boots et combi de ski »

Il 16, 22, 23 e dal 26 aal 30 dicembre ore 17,30 e 19 – Biot Village - La magie des déambulations

Dal 1° al 24 dicembre – Biot Village - Les volets de Noël – Aperto dal 15 al 30 dicembre dalle 11 alle 19,30 eccetto il 25 dicembre - Venerdì 15 dicembre dalle 18 alle 21 e domenica 24 dicembre dalle 10 alle 17 - Biot Village - Le grand marché de Noël

Dal 23 al 30 dicembre - Salles d’exposition Hedberg-Torun (46 rue Saint-Sébastien) - Le Festival de cuisine de Noël

Sabato 23 dicembre ore 17,30 : Atelier « Cuisine d’ici » avec le chef Michaël Fulci

Domenica 24 dicembre ore 11: Atelier enfant avec Framboisedeschamps

Martedì 26 dicembre ore 18: Atelier « Cuisine d’ailleurs » avec le chef Lionel Passe Coutrin

Mercoledì 27 dicembre ore 17,30 : Atelier « Cuisine d’ailleurs » avec le chef Jean Haidar

Giovedì 28 dicembre ore 16: Atelier chocolat avec le chocolatier Marc Saint-Saëns

Giovedì 28 dicembre ore 18: Atelier « Cuisine d’ailleurs » avec le chef Nhut Nguyen

Venerdì 29 dicembre ore 16 e 18h : Atelier « Cuisine d’ici » avec le chef Marcel Dupont

Sabato 30 dicembre ore 17,30 : Atelier « Cuisine d’ici » avec Emilien Brietz, second de cuisine