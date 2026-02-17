Breil-sur-Roya: vacanze creative con laboratori per bambini

Durante le vacanze scolastiche, Breil-sur-Roya propone un pomeriggio di laboratori creativi pensati per i più piccoli. Oggi, martedì 17 febbraio, dalle 14 alle 16, i bambini dai 4 ai 12 anni potranno partecipare a due workshop tematici nella sala municipale A Ca d’Breï.

Dalle 14 alle 15, i partecipanti saranno immersi nell’atmosfera del Carnevale, realizzando creazioni colorate e fantasiose. Dalle 15 alle 16, il laboratorio si concentrerà sul Capodanno cinese, offrendo ai bambini l’opportunità di scoprire la cultura asiatica attraverso attività manuali e creative.

La partecipazione prevede un contributo di 2 € per bambino. Per ulteriori informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 04 83 93 98 34 o visitare il sito https://www.menton-riviera-merveilles.fr/