17 febbraio 2026, 09:00

Breil-sur-Roya: vacanze creative con laboratori per bambini

Oggi, 17 febbraio, due ore di attività creative dedicate ai bambini dai 4 ai 12 anni nella sala municipale A Ca d’Breï

Attività creative per bambini 4-12 anni a Ca d’Breï ©BIT - Breil sur Roya

Durante le vacanze scolastiche, Breil-sur-Roya propone un pomeriggio di laboratori creativi pensati per i più piccoli. Oggi, martedì 17 febbraio, dalle 14 alle 16, i bambini dai 4 ai 12 anni potranno partecipare a due workshop tematici nella sala municipale A Ca d’Breï.

Dalle 14 alle 15, i partecipanti saranno immersi nell’atmosfera del Carnevale, realizzando creazioni colorate e fantasiose. Dalle 15 alle 16, il laboratorio si concentrerà sul Capodanno cinese, offrendo ai bambini l’opportunità di scoprire la cultura asiatica attraverso attività manuali e creative.

La partecipazione prevede un contributo di 2 € per bambino. Per ulteriori informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 04 83 93 98 34 o visitare il sito https://www.menton-riviera-merveilles.fr/ 

