Il Mercato di Condamine prende vita: aperitivi musicali, giochi, animazioni culinarie…

Aperitivi musicali, giochi, animazioni culinarie e tornei di briscola: ogni mese il Mercato propone momenti conviviali per incontrarsi, condividere e godere appieno dei numerosi stand gastronomici.
Il programma
Aperitivi & musica dal vivo
Ogni primo giovedì del mese, dalle 18:30 alle 21:00
Giochi con l’associazione Roca Games
Ogni secondo mercoledì del mese, dalle 16:00 alle 18:00
Animazioni “Scoperte culinarie”
Un sabato al mese, venite a scoprire una specialità culinaria con i commercianti del Mercato
Sabato 21 febbraio, 21 marzo, 18 aprile e 16 maggio, a partire dalle 10:00
Loto Bingo
Venerdì 28 marzo, dalle 16:00 alle 18:00
Venerdì 9 maggio, dalle 16:00 alle 18:00
Torneo di briscola
Venerdì 25 aprile, dalle 16:00 alle 18:00
Ingresso libero, fino a esaurimento posti.
Informazioni: https://www.mairie.mc/