 / Eventi

Eventi | 17 febbraio 2026, 13:00

Il Mercato di Condamine prende vita: aperitivi musicali, giochi, animazioni culinarie…

Punto di ritrovo imprescindibile nel cuore del Principato, il Mercato di Condamine invita il pubblico a scoprire una nuova programmazione di attività festive e golose, pensate per tutti.

Ogni primo giovedì del mese

Ogni primo giovedì del mese

Aperitivi musicali, giochi, animazioni culinarie e tornei di briscola: ogni mese il Mercato propone momenti conviviali per incontrarsi, condividere e godere appieno dei numerosi stand gastronomici.

Il programma

Aperitivi & musica dal vivo
Ogni primo giovedì del mese, dalle 18:30 alle 21:00

Giochi con l’associazione Roca Games
Ogni secondo mercoledì del mese, dalle 16:00 alle 18:00

Animazioni “Scoperte culinarie”
Un sabato al mese, venite a scoprire una specialità culinaria con i commercianti del Mercato
Sabato 21 febbraio, 21 marzo, 18 aprile e 16 maggio, a partire dalle 10:00

Loto Bingo
Venerdì 28 marzo, dalle 16:00 alle 18:00
Venerdì 9 maggio, dalle 16:00 alle 18:00

Torneo di briscola
Venerdì 25 aprile, dalle 16:00 alle 18:00

Ingresso libero, fino a esaurimento posti.
Informazioni: https://www.mairie.mc/

News collegate:
 Aperitivo musicale al Mercato di Condamine - 05-02-26 10:30

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium