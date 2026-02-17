Nizza incorona la Regina: entra nel vivo il Carnevale 2026 tra sfilate, fiori e tradizioni

Nizza torna capitale mondiale del Carnevale con l’edizione 2026 dedicata al tema “Vive la Reine!”, omaggio alle grandi figure femminili della storia e dell’immaginario collettivo.

La manifestazione, in programma fino al 1° marzo, è il più importante evento invernale della Costa Azzurra e uno dei Carnevali più celebri d’Europa, con due settimane di sfilate, spettacoli e appuntamenti diffusi in tutta la città.



La settimana centrale è quella decisiva, con un calendario fitto di eventi tra Place Masséna, la Promenade des Anglais e il centro cittadino.





Il calendario giorno per giorno

Martedì 17 febbraio

La settimana si apre con il Corso carnevalesco illuminato delle 20.30, la grande parata notturna del Martedì grasso, tradizionalmente una delle più partecipate dell’intera manifestazione.



Mercoledì 18 febbraio

Alle 14.30 torna uno degli appuntamenti più iconici: la Battaglia dei Fiori. I carri decorati con composizioni floreali sfilano distribuendo oltre 100.000 fiori al pubblico, tra profumi, colori e costumi spettacolari.



Giovedì 19 febbraio

Protagonista il Villaggio del Carnevale, con apertura serale straordinaria fino alle 22: installazioni artistiche, laboratori, spettacoli e attività per famiglie trasformano l’area in un grande spazio di festa.



Sabato 21 febbraio

Giornata doppia:

14.30 – nuova Battaglia dei Fiori

20.30 – Corso carnevalesco illuminato

Entrambi tra gli eventi più scenografici, con carri alti fino a 20 metri e compagnie artistiche internazionali.



Domenica 22 febbraio

Alle 14.30 spazio al Corso d’Aqui, la sfilata diurna dedicata alla tradizione locale con gruppi folkloristici e costumi storici del territorio nizzardo.





