Rando SPI: Una giornata di spiritualità e fraternità tra le bellezze dell’entroterra di Nizza

La Rando SPI invita tutti a vivere un momento di convivialità, fraternità e spiritualità nel cuore dell’entroterra niçois. L’appuntamento è fissato per sabato 28 febbraio 2026, dalle 9:00 alle 17:00, con partenza dalla piazza della Chiesa di Saint-Nicolas a Fontvieille.

Il percorso, semplice e accessibile a tutti, con un dislivello di 250 metri, conduce alla suggestiva Chapelle Sainte-Marguerite nel comune di Le Broc. Qui i partecipanti potranno contemplare insieme le bellezze della Creazione, dedicare tempo alla riflessione e alla preghiera, e condividere momenti di dialogo e scambio fraterno.

Per chi non disponesse di un mezzo proprio, è previsto un servizio di covoiturage. Il ritorno a Monaco è stimato intorno alle 17:00.

I partecipanti sono invitati a portare con sé il pranzo al sacco, acqua in abbondanza, scarpe adatte, abbigliamento caldo, impermeabile e, facoltativamente, bastoni da trekking.

L’iscrizione è obbligatoria entro giovedì 19 febbraio 2026, tramite email a randospi@diocese.mc o telefonando ai numeri 06 78 71 34 43 o 06 64 48 80 55. Nel messaggio, è necessario indicare nome e cognome, numero di partecipanti, numero di cellulare e indirizzo email, e specificare se si necessita di un passaggio in auto o se si dispone di posti disponibili per altri partecipanti.

In caso di maltempo, la Rando SPI potrebbe essere annullata.

Un’occasione unica per unire natura, spiritualità e amicizia, celebrando insieme le bellezze del territorio e la forza della condivisione.



