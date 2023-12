Assicurazioni moto: una breve guida scegliere consapevolmente

L’assicurazione sulla moto, altresì nota come RC moto (Responsabilità Civile Moto) è un prodotto che le compagnie assicurative offrono ai proprietari di ciclomotori e motocicli; è opportuno precisare che tali soggetti devono obbligatoriamente sottoscrivere una polizza moto.

Da un punto di vista normativo, le assicurazioni moto sono disciplinate da una legge risalente al 1969, la n. 990. Queste polizze sono state poi incluse nel Codice delle Assicurazioni in seguito alle disposizioni previste da un d. lgs. del 2005, il n. 209.

Va ricordato che guidare un motociclo o un ciclomotore non coperto da apposita polizza assicurativa dà luogo non soltanto a sanzioni pecuniarie di importo rilevante, ma comporta anche il sequestro del mezzo.

Fatte queste necessarie precisazioni, cerchiamo di capire come fare la migliore scelta riguardo all’assicurazione sulla moto illustrando però prima le coperture da essa offerte.

Qual è la copertura di base di un’assicurazione moto e come funzionano i massimali?

A partire dal mese di giugno 2022 i massimali minimi previsti per legge sono di 6.450.000 euro per i danni alle persone e di 1.300.000 euro per i danni alle cose.

Il funzionamento dei massimali è il seguente: se nel corso di un incidente stradale il conducente della moto causa danni involontari per 1.500.000 euro a una persona e 1.400.000 alle cose, l’assicurato godrà della copertura assicurativa totale per i danni alla persona, ma dovrà sborsare 100.000 euro di tasca propria dal momento che il danno alle cose è superiore rispetto a quello coperto dal massimale (1.400.000-1.300.000=100.000 euro).

Va precisato che il cliente può richiedere massimali più elevati se lo ritiene opportuno; in questo caso il premio annuo sarà più elevato.

Assicurazione moto: le garanzie accessorie

Detto della copertura standard, è opportuno soffermarsi su quelle che sono definite come, ovvero coperture che il cliente può opzionalmente aggiungere al contratto base. Queste aggiunte comportano chiaramente un aumento del premio assicurativo annuo, ma possono risultare particolarmente vantaggiose qualora, malauguratamente, si verifichi una delle problematiche previste.

Consideriamo per esempio il caso di un sinistro che causi non soltanto danni a terze persone, ma al conducente stesso: non tutti forse sanno che le assicurazioni moto standard non prevedono la copertura dell’infortunio di chi conduce il veicolo. È però possibile fare richiesta della garanzia accessoria “infortunio conducente” che protegge chi sta guidando il mezzo.

Altra garanzia accessoria da prendere in seria considerazione è la “rinuncia alla rivalsa” che, fra le altre cose, prevede la rinuncia della compagnia assicurativa a rivalersi sul conducente qualora questo guidi in stato di ebbrezza oppure se il mezzo non è in regola con la revisione.

Questi sono soltanto due esempi, ma sono molte altre le garanzie opzionali a disposizione dei proprietari di moto. È quindi importante scegliere una polizza che permetta un’ampia personalizzazione così da offrire una vasta copertura al proprietario in base alle sue specifiche esigenze. Questi avrà la possibilità di scegliere soltanto quelle che ritiene più utili e adatte alla sua situazione.

RC moto: online o tradizionale?

Il minore costo delle polizze online non va a scapito della loro affidabilità, ma è dovuto soltanto al fatto che per la compagnia assicurativa questi contratti comportano minori costi di gestione e questo risparmio viene sfruttato per offrire un prodotto più conveniente al cliente.