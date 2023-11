Natale a Mougins: iniziative, mercatini e tradizioni culinarie. Dal 1° dicembre…s’inizia

La magia del Natale trasforma anche Mougins: il prossimo fine settimana sarà all'insegna del lancio delle illuminazioni, dell'apertura della casa di Babbo Natale, del mercatino di Natale, del presepe, della pista di pattinaggio e dell'inaugurazione della giostra nel cuore del villaggio.



Il Villaggio

Dal 1º dicembre in Place des Patriotes, il labirinto di abeti, la boutique di Babbo Natale e il goloso chalet con frittelle dolci e salate e tante bevande (mercoledì, venerdì sera e fine settimana, poi durante le vacanze scolastiche).



Venerdì 1°dicembre

Ore 8:00: lancio delle festività natalizie

Accensione delle luci del villaggio e grande concerto di Natale proposto dai cori delle scuole di Mougins in Place des Patriotes, attorno a un buffet gourmet (torte, cioccolata & vin brulè.)

Scoperta del primo episodio del calendario dell'Avvento: ogni giorno fino al 24 dicembre, una nuova immagine sarà scoperta

da delle finestre del villaggio, con un messaggio è nascosto.

Apertura della nuova Casa di Babbo Natale. Situata nell'antico forno da pane del villaggio, si aggiorna con una n regia e diverse decorazioni.

Incontro con Babbo e Mamma Natale nella loro casa.

Possibilità di inviare la sua lettera a Babbo Natale!



Venerdì 8 dicembre

Apertura del mercatino di Natale - ore 18

Inaugurazione notturna e fiabesca del tradizionale mercatino di Natale che continuerà per tutto il weekend.

Canti di Natale degli studenti delle scuole di Mougins.

Scoperta del nuovo presepe monumentale allestito, come ogni anno, dai dipendenti comunali al Lavoir, sublime scrigno nel cuore del villaggio





Sabato 9 e domenica 10 dicembre

Mercatino di Natale dalle 11 alle 18

Mercatino di Natale.

Laboratori per bambini e foto con Babbo Natale



Domenica alle 18

Concerto di Natale del coro della Scuola di musica di Mougins nella la chiesa di San Giacomo Maggiore.



Venerdì 22 dicembre

Gospel e 13 dolci a Mougins – Ore 18

Spettacolo gospel nella piazza del villaggio!

Presenza di Babbo Natale, con un invito: “Vieni a posare con lui!”.

Buffet degustazione dei tredici dolci di Natale, una vera tradizione in Provenza. Il tutto accompagnato da vino e cioccolata calda