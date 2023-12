Pinoncelli & Co, Performance e Happenings”, una mostra all’Artistique di Nizza

Fino al 31 dicembre 2023, l’Artistique di Nizza propone la mostra «Exposition Pinoncelli & Cie Performances et Happenings dans la Collection Donation Ferrero».

L'arte della performance è un'arte effimera che lascia poco alle spalle. È essenzialmente conosciuta per le sue tracce: fotografie, il più delle volte e talvolta film.

Intorno a pezzi (opere e oggetti) di Pierre Pinoncelli, la mostra presenta altri artisti presenti nella Collezione come Arman, Ben, Alain Bizos, César, Jean Mas e Nicolás Uribubu per testimoniare le loro performance con l'aiuto di opere, di oggetti, documenti fotografici e video realizzati da Jean Ferrero.



L'arte della performance trova la sua origine nelle pratiche artistiche d'avanguardia della prima metà del XX secolo in particolare al momento del dadaismo, quando degli artisti fondano nel 1916 il Cabaret Voltaire a Zurigo.

L’apice viene raggiunto negli anni '60, con il gruppo Fluxus.

La performance è un modo di espressione artistica dove l'azione e l'esperienza prevalgono: non si tratta più di produrre una realizzazione «materiale» ma di «vivere» un evento.

Gli artisti usano la performance per rompere le categorie e indicare nuovi orientamenti. Nell'arte della performance si esce dal quadro, si spazzano le convenzioni, si trabocca, ci si mette in azione: il corpo, la gestualità, i movimenti diventano lo strumento dei performer che rifiutano i mezzi tangibili.



Pierre Pinoncelli

Pioniere in Francia delle azioni iconoclaste con i suoi due attacchi al martello contro l'orinatoio di Duchamp nel 1993 e poi nel 2006, è conosciuto in tutto il mondo per questo atto iconoclasta e sovversivo.

Nato nel 1929 a Saint Etienne e deceduto nel 2021 a Saint-Rémy-de-Provence, rivendicandosi come membro della Scuola di Nizza, Pierre Pinoncelli si è fatto conoscere, a partire dal 1967, attraverso happening spettacolari e provocatori, alcuni dei quali organizzati a Nizza con il concorso di Jean Ferrero.



La mostra «Exposition Pinoncelli & Cie Performances et Happenings dans la Collection Donation Ferrero» può essere visitata fino al 31 dicembre, dal martedì al sabato dalle 10 alle 18, all’Artistique che si trova a Nizza in Boulevard Dubouchage 27.