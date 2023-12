Monaco partecipa al summit mondiale del cambiamento climatico. Il Principe: "Cambiare rotta subito"

La 28a sessione della Conferenza delle Parti alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP 28) ha iniziato i suoi lavori giovedì 30 novembre a Dubai.

Questa edizione deve segnare una svolta nell'attuazione dell'accordo di Parigi, firmato nel 2015, in occasione della COP 21. Si tratta infatti di concludere il primo Bilancio mondiale dell'Accordo, volto a fare il punto sui progressi realizzati dalla comunità internazionale in materia di lotta contro il cambiamento climatico.

Lo storico esercizio multilaterale è anche destinato a guidare i paesi per rettificare la traiettoria per raggiungere gli obiettivi fissati dall'accordo di Parigi, in particolare limitare il riscaldamento globale a 1,5 ºC.