Regali di Natale 2023: scegli di sostenere il Pianeta e le specie a rischio di estinzione

Sostenere il pianeta e le specie animali in via di estinzione sono due degli argomenti che caratterizzeranno i giorni che ci separano da questo Natale. Nell’ultimo decennio a livello globale, la sensibilità su tematiche ambientali nell’opinione pubblica è cresciuta esponenzialmente.

L’urgente consapevolezza e necessità di affrontare i cambiamenti climatici, di tutelare le specie animali più a rischio di estinzione e di condurre uno stile di vita ecosostenibile, sono oggi un pensiero ricorrente nella nostra quotidianità. Le festività Natalizie sono in un certo senso “la festa delle feste” e rappresentano la celebrazione dell’altruismo e della condivisione; spesso però, quest’attesa viene accompagnata anche dallo stress legato alla ricerca dei regali perfetti o impossibili.

Perché quindi non dare un significato più vero ed autentico ai nostri doni, optando per regali di Natale che tutelino l’ambiente e che sostengano gli animali in pericolo? In questo modo, non solo faremo qualcosa di originale e fuori dagli schemi a chi vogliamo bene, ma aiuteremo anche la natura e gli esseri viventi con cui condividiamo il pianeta.

Scegliere un regalo sostenibile, potrebbe essere la mossa giusta per queste prossime festività di fine 2023. Premettiamo che non è un compito del tutto semplice, perché molti prodotti si dichiarano o sembrano eco-sostenibili, ma in realtà non sono poi così positivi per l’ambiente. Altri invece hanno componentistica o sono realizzati interamente in plastica (packaging incluso). È quindi buona cosa fare una ricerca consapevole, scegliendo bene e responsabilmente. Ecco quindi qui di seguito alcune idee su cosa regalare per questo Natale 2023 per tutelare la natura e gli animali in pericolo.

Perchè è importante aiutare il Pianeta

Viviamo in un'epoca in cui l'importanza del nostro pianeta e della sua salvaguardia non possono essere più sottovalutate. Il consumo eccessivo, l'inquinamento e lo sfruttamento delle risorse naturali hanno avuto un impatto significativo sull'ambiente negli ultimi cento anni. Ció ha portato a cambiamenti climatici sempre più evidenti, perdita di biodiversità ed una serie di altri problemi ambientali. Optare per regali di Natale sostenibili ed a favore dell’ambiente è un piccolo passo in avanti che tutti possono fare per contribuire ad invertire questa rotta verso il baratro.

Questa scelta non solo riduce l'impatto di CO2 e gli sprechi delle nostre festività, ma aiuta a sostenere le imprese che si impegnano per la sostenibilità e protegge le specie a rischio di estinzione. Ricordiamo, ogni piccola azione conta in modo significativo quando si tratta di proteggere la nostra casa chiamata Terra.

Regali di Natale sostenibili per ambiente ed animali in pericolo

I regali di Natale sostenibili sono tutti quelli che hanno un impatto positivo sull'ambiente. Questi doni possono essere realizzati sia con materiali eco-friendly o riciclati, sia progettati in modo da contribuire a ridurre a zero l'impatto ambientale. Oggigiorno ci sono molte aziende che si dedicano alla produzione di oggetti con materie prime recuperate e riutilizzate, come ad esempio tessuti in cotone biologico o giocattoli in legno riciclato, o proveniente da alberi piantati appositamente per questo scopo.

Un altro modo per contribuire alla sostenibilità del pianeta è scegliere regali che aiutino a proteggere le specie animali. Ad esempio, si può considerare l'adozione simbolica di un animale in via d'estinzione attraverso organizzazioni come il WWF o altre organizzazioni non governative dedicate alla conservazione della natura. Questo regalo non solo aiuta a proteggere la specie scelta, ma può anche sensibilizzare i nostri cari sull'importanza della biodiversità, sul rispetto della natura e del nostro pianeta. In particolare, per questo Natale 2023 il WWF ha deciso di portare nelle case la magia del mondo animale rendendo protagonisti i peluche.

Adottando la specie che si preferisce, si può scegliere di ricevere come ringraziamento il welcome kit con peluche: con questo semplice gesto, è possibile dare un contributo concreto per proteggere le specie a rischio, sostenendo i progetti del WWF che da più di 60 anni si impegna per la difesa della Natura e di tutti gli animali che la popolano. Tutti i peluche sono realizzati con materiali di alta qualità nel pieno rispetto dell’ambiente e dei più alti standard di sostenibilità.

Dalla tigre al panda, dalla tartaruga marina all’elefante, passando per il Koala e le specie protagoniste dei paesi più freddi: l’orso polare ed i pinguini. Regalare (..o farsi regalare) un’adozione con peluche WWF a Natale significa contribuire a proteggere una specie in pericolo. Ogni peluche del WWF non è un semplice pupazzo: è una testimonianza dell’aiuto concreto che si è dato all’organizzane per ziosalvare la vita degli animali, tutelare il loro habitat e proteggerli dal bracconaggio.

Purtroppo, circa un milione di specie animali è oggi a rischio estinzione: un numero drammatico e preoccupante se pensiamo che il nostro benessere dipende soprattutto da loro. In questa pagina del sito ufficiale dedicata alle adozioni WWF, potrete scoprire come regalare o adottare una specie in pericolo di estinzione per questo Natale 2023, ricevendo in cambio un simbolico peluche.

Regali virtuali: un'alternativa sostenibile

I regali virtuali rappresentano un'altra opzione ecologica e sostenibile, perfetta per chi desidera annullare l'impatto ambientale nelle proprie scelte quotidiane. Questi regali virtuali sono per lo più digitalizzati, non richiedono produzione fisica e riducono l'uso di risorse o la generazione di rifiuti. Dai corsi online agli E-book, passando per le App di fitness, gli audiolibri e gli abbonamenti (come Netflix o Spotify), le possibilità dei regali virtuali sono infinite.

Tutti questi pensieri sono in qualche modo dei beni-esperienza e questa caratteristica accomuna centinaia di regali virtuali pronti ad essere “scartati” questo prossimo Natale. Allo stesso modo, molte organizzazioni ambientaliste offrono la possibilità di fare donazioni virtuali in nome di qualcuno, rendendo il tuo pensiero di Natale ancora più personalizzato. Ricorda, un regalo non deve necessariamente essere tangibile per essere prezioso e significativo: a volte, le esperienze virtuali o le donazioni possono essere molto più apprezzate di un oggetto fisico. Scegliere regali virtuali può quindi essere un altro modo efficace per celebrare il Natale 2023, mettendo al centro la sostenibilità.

Altre idee per regali sostenibili a tutela del Pianeta

L’insieme dei regali di Natale sostenibili ed a tutela dell’ambiente non finisce qui. Pensiamo ad esempio a tutti quei prodotti “impatto-zero”, come ad esempio le borse e gli zaini per lo shopping riutilizzabili, brunch-box per il pranzo e tazze da viaggio in plastica riciclata, una powerbank ricaricabile ad energia solare del cellulare. Questi doni aiutano anche a ridurre la quantità di plastica monouso che finisce nei nostri oceani e nelle discariche - contribuendo ed aiutando indirettamente – le tartarughe marine e tutte quelle specie minacciate dalla plastica in mare. Anche le cosiddette “esperienze green” rientrano in questa categoria. Includere ad esempio nei nostri pensieri di Natale escursioni naturalistiche, corsi di cucina vegetariana o visitare un rifugio per animali, possono sensibilizzare le persone che amiamo e che ci stanno attorno, coinvolgendole nel grande obiettivo della salvaguardia del pianeta.

Questo Natale 2023 quindi, scegliamo di fare la differenza con i nostri regali. Scegliamo regali di Natale sostenibili ed aiutiamo a preservare il nostro pianeta per le generazioni future. Optando per i regali sostenibili, possiamo altresì supportare le aziende e le organizzazioni che si impegnano per salvare le specie animali dall’estinzione e per un mondo più sostenibile. Ricordiamoci sempre che ogni piccola azione conta quando si tratta di proteggere il nostro pianeta per le future generazioni. Buon Natale a tutti!