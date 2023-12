Il Principato di Monaco alla 30ª riunione del Consiglio Ministeriale dell'OSCE di Skopje

L'Ambasciatore Lorenzo RAVANO, Rappresentante permanente di Monaco presso l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), ha partecipato alla 30a riunione del Consiglio ministeriale tenutasi a Skopje, in Macedonia del Nord, dal 30 novembre al 1 dicembre scorsi. L'Ambasciatore era accompagnato da Jean-Laurent IMBERT, Rappresentante permanente aggiunto.