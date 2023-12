Giubileo sostiene lo sport che dà vita e futuro ai più giovani

Giubileo, dal 1998 è sinonimo di serietà e attenzione al territorio. Sin dai propri esordi, l’impresa torinese leader nazionale negli onori funebri ha guardato con crescente interesse all’interazione con le realtà meritevoli di supporto che abitano e popolano lo stesso quartiere e la Città di Torino.

La scelta questa volta è caduta sul calcio. Sul gioco del pallone, sport indistintamente amato da grandi e piccini. Ed è proprio a questi ultimi che Giubileo dirige la propria attenzione: perché, oltre che in campo, grazie all’ausilio e alla pratica di una sana disciplina sportiva, possano essere sempre i primi sia in campo che nella vita. Ed è così che nasce la partnership con l’Associazione Sportiva Dilettantistica ‘KL Pertusa’, storica e stimata realtà torinese che annovera ogni anno tra le proprie fila centinaia di giovani. Prendendoli per mano e accompagnandoli lungo un percorso agonistico fatto di valori e serietà.

“In un momento di transizione economica complessa quale quello in atto, ove le famiglie sono sempre ahinoi più spesso chiamate a fare i conti con budget sempre più ristretti, anche la quota associativa per garantire un’attività extrascolastica a un bambino può avere il suo peso. Riteniamo pertanto doveroso offrire il nostro sincero contributo a un contesto aggregativo riconosciuto sotto la Mole, al fine di garantire indistintamente ai figli di tutti l’iscrizione alla scuola calcio. Ed è bellissimo vedere in campo bambini di ogni età e nazionalità indossare lo stesso colore: quello dell’armonia, dell’unità e dell’affiatamento sinceri che una medesima maglietta sportiva assicura e garantisce”, esordisce entusiasta Serena Scarafia, Presidente del Cda di ‘Giubileo Srl’.

Le fa eco l’avvocato Emanuele Crozza del Team dell’ASD ‘KL Pertusa’: “Ho avuto modo di visitare i locali dell’impresa funebre più rinomata d’Italia a seguito di un triste evento che mi ha colpito, apprezzandone il tatto e la delicatezza con i quali hanno saputo accogliere me e i miei familiari. Successivamente ho proposto loro di condividere questo nostro progetto rivolto a garantire l’accesso al pallone a quanti più piccoli possibili, senza distinzioni. Tutti i bambini hanno diritto di giocare a calcio senza gravare troppo economicamente sui bilanci dei genitori. Ed è per questo che ringraziamo sentitamente ‘Giubileo Srl’ per la grande generosità profusa a sostegno dell’operazione, senza la quale tutto questo sarebbe rimasto semplicemente un sogno nel cassetto”.