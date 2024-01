Monaco, attenzione ai rischi di una truffa proveniente da un falso servizio telematico del Principato

Nel quadro della lotta contro le attività fraudolente su Internet, il governo principesco richiama l'attenzione e mette in guardia su eventuali falsi teleservizi che si avvicinerebbero fortemente a quelli istituiti dai servizi dello Stato.

Per richiamo e informazione, tutte le pratiche online dei servizi del Governo del Principe contengono «gouv.mc/ » nel loro indirizzo. Se vi viene richiesto(e) di utilizzare un link o un indirizzo che non contenga questi termini «gouv.mc/ », vi consigliamo vivamente di non aprirlo.