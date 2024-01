Mentone, inaugurata alla Biblioteca Comunale L'Odyssée la mostra "Brel, Piaf, Hallyday, Mes Etoiles de Vie"

Venerdì 5 gennaio, presso la Biblioteca Comunale L'Odyssée, Bernard Laboureau ha svelato i suoi dipinti sul tema "Brel, Piaf, Hallyday, Mes Etoiles de Vie", alla presenza di Yves Juhel, sindaco di Mentone, e di numerosi eletti del Consiglio comunale. Molti estimatori si sono recati a vedere la mostra in anteprima.

«Ne me quitte pas», «Non rien de rien», «Marie» sono canzoni che hanno accompagnato il mio cammino di Vita - dice l'autore Bernard Laboureau - . Quando la notte si impossessava delle mie angosce, la mia anima si lasciava cullare dal ritmo delle canzoni di Edith, Jacques e Johnny. Chiudendo gli occhi la mia immaginazione apriva le sue porte trasformandomi in «Jeff» «Milord» innamorato di «Gabrielle". La mostra è un ringraziamento per quello che mi hanno portato".

L'esposizione "Brel, Piaf, Hallyday, Mes Etoiles de Vie" può essere scoperta durante tutto il mese di gennaio presso la Biblioteca Municipale L'Odyssée il Martedì e venerdì: 9:00 - 12:30 / 14:00 - 18:00 Mercoledì: 9:00 - 18:00 giovedì: 14:00 - 17:00 sabato: 9:00 - 12:30 / 14:00 - 17:00