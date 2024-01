In attesa della Fête du Citron® Mentone accoglie il tradizionale luna park invernale

Come ogni anno, il luna park arriva a Mentone per il piacere di grandi e piccini! Appuntamento da sabato 20 gennaio e fino all'11 febbraio, per fare scorta di buon umore.

Zucchero filato, mele candite, elastici... Non mancheranno le prelibatezze che compongono l'atmosfera della festa, così come le varie attrazioni emblematiche del luna park: pesca alle anatre, autoscontri, giostre, sensazioni, il tutto circondato dal suono di slot machine e numerose luci al neon fluorescenti.

In totale, sono ben 45 gli stand, distribuiti tra la spianata Francis-Palméro, il molo Monléon e il parcheggio Pinède, che delizieranno tutte le età.

Per scacciare il grigiore di gennaio, e per prepararsi alla festa dei limoni di febbraio, niente di meglio di un giro in fiera.

Informazioni pratiche: Luna Park, dal 20 gennaio all'11 febbraio 2024 Inaugurazione sabato 20 gennaio alle 18. Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e domenica dalle 14.30 alle 19. Venerdì e sabato dalle 14.30 alle 22.00.