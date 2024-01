Mentone, sarà ristrutturato ed ampliato il pronto soccorso dell'ospedale La Palmosa

Ieri, martedì 16 gennaio, presso il Centro Ospedaliero La Palmosa, la presentazione degli auguri al personale dell'ospedale transfrontaliero di Mentone ha riunito Yves Juhel, sindaco di Mentone, presidente della Comunità della Costa Azzurra (Carf) e il consiglio di vigilanza dell'ospedale, Mylène Ezavin, direttrice di La Palmosa e del Gruppo Ospedaliero della Costa Azzurra, e il dottor Lorenzo Abbo, presidente della commissione medica dell'istituto.

Ristrutturazione e ampliamento dei pronto soccorso

L'opportunità per Mylène Ezavin di tornare sui grandi progetti realizzati nel 2023 e di delineare le principali questioni future, come la ristrutturazione e l'ampliamento del Pronto Soccorso, nonché la creazione di sei posti letto nell'unità abitativa che non esistono a La Palmosa.I lavori dovrebbero iniziare nel settembre 2024.

Da parte sua, Yves Juhel ha annunciato la creazione di un gruppo europeo di cooperazione transfrontaliera per la fine dell’anno, o addirittura l’inizio del 2025. “Questo progetto, che è in corso sulla Costa Azzurra , faciliterà la vita quotidiana dei lavoratori transfrontalieri. »

Il sindaco di Mentone ha annunciato anche la costruzione di uno spazio di coworking medico nell'ex hotel Le Terminus: “I lavori inizieranno a settembre dopo l’inaugurazione della nuova stazione SNCF e del relativo parcheggio. Questo spazio sarà realizzato con il contributo di Carf e in collaborazione con La Palmosa. Inoltre, all’interno dell’ex hotel Le Chouchou, sarà creato uno spazio dedicato alle donne vittime di violenza. »

Per quanto riguarda il problema degli alloggi che riguarda tutti i dipendenti pubblici assunti, Yves Juhel ha sottolineato il lavoro svolto in collaborazione con lo Stato per trovare soluzioni per creare, rinnovare o anche ristrutturare alloggi che possano essere messi a disposizione dei dipendenti pubblici, sia nel settore medico , sicurezza o altri campi.