Festa di Santa Devota, in cattedrale a Monaco la Messa celebrata dal Cardinale Bustillo

Tutti i fedeli sono invitati a partecipare alla messa pontificia nella cattedrale, seguita dalla tradizionale processione per le strade della Rocca, dietro le reliquie di santa Devota, momento culminante delle festività.

La messa sarà presieduta quest'anno da S.E.R. il Cardinale François Bustillo, Vescovo di Ajaccio. Tutti possono partecipare entro i limiti dei posti disponibili. Sarà trasmessa e commentata in diretta su Monaco-Info e sui social network della diocesi.

In occasione di questa solenne festa, che coincide con la chiusura del centenario della nascita del principe Ranieri III, la diocesi ospita il festival Sacra Musica per la sua prima edizione monegasca

In modo inedito, la cattedrale sarà illuminata da 2000 candele e servirà così da scrigno per un concerto d'eccezione del «Tenebrae Choir», famoso in tutto il mondo e accompagnato dal Coro dei bambini dell'Accademia di Musica di Monaco.

Prenotazione obbligatoria con partecipazione libera sul sito: sacreemusique.fr/monaco