Business Intelligence (BI) ed ERP: Vantaggi dell'integrazione

L'integrazione tra sistemi ERP e Business Intelligence è fondamentale soprattutto per le PMI che mirano a diventare Smart Factory. Mentre l'ERP fornisce dati strutturati su tutti gli aspetti dell'attività aziendale come produzione, magazzino, finanza e risorse umane, la Business Intelligence sfrutta queste preziose informazioni per analisi avanzate.

Combinando l'automazione dei processi resa possibile dal funzionamento di ERP con la potenza della BI, le piccole e medie imprese acquisiscono una visione a 360° del proprio business in tempo reale. Ciò consente di prendere decisioni informate e data-driven, rispondendo prontamente a cambiamenti di mercato e imprevisti.

L’importanza dell'integrazione ERP-BI per le PMI

L'integrazione ERP-BI rende possibile un approccio data-driven, ovvero basato sui dati, permettendo alle PMI di analizzare in modo scientifico e oggettivo le proprie performance passate e identificare fattori che hanno influenzato il business, positivamente o negativamente. In questo contesto, la consulenza SAP diventa fondamentale, fornendo l'expertise necessario per implementare e ottimizzare tali sistemi, garantendo che l'integrazione sia eseguita in maniera efficace e allineata con gli obiettivi aziendali. L'analisi ex-post delle attività produce utili insight per modificare e migliorare i processi aziendali.

Combinando dati operativi, finanziari e di mercato, una PMI è in grado di ricavare previsioni attendibili su possibili opportunità future e problematiche emergenti, pianificando per tempo adeguate contromisure e nuove iniziative in linea con l'evoluzione del settore di riferimento.

La Business Intelligence, integrandosi in modo trasversale con tutti i moduli ERP, coinvolge efficacemente tutti i reparti aziendali nell'ottica di un miglioramento continuo. Gli ERP modulari e facilmente scalabili consentono di adattare la portata e le funzionalità dell'integrazione ERP-BI alle mutevoli esigenze di business di una PMI in crescita.

I vantaggi dei sistemi ERP-BI

L'integrazione tra i sistemi ERP e BI, come visto, consente di ottenere informazioni aggregate e analisi avanzate partendo dai dati transazionali e gestionali archiviati dall'ERP. Ma quali sono concretamente i benefici che questa combinazione di soluzioni può portare alle aziende?

Di seguito vengono illustrati nel dettaglio i principali vantaggi che derivano da una corretta integrazione dei due sistemi.

Analisi in tempo reale a supporto delle decisioni

I sistemi ERP-BI, attraverso dashboard e report interattivi, permettono una costante osservazione delle performance aziendali sotto molteplici punti di vista, focalizzando l'attenzione su bottleneck, segnali premonitori di crisi o sprechi di risorse. Questa visione a 360° in modalità real-time supporta decisori aziendali nel prendere provvedimenti consapevoli e mirati, volti a indirizzare immediatamente al meglio le strategie operative per cogliere nuove opportunità e fronteggiare minacce impreviste.

Preparazione dei dati e obiettivi di business

Definire obiettivi strategici, operativi e metriche di performance (KPI) è essenziale per orientare efficacemente l'integrazione ERP-BI. Questo esercizio implica il coinvolgimento di tutte le aree aziendali per assicurare una visione condivisa. Una volta identificati dati rilevanti e sorgenti, è cruciale la loro pulizia e standardizzazione per garantirne qualità e coerenza semantica. Solo dati integri e univoci possono essere analizzati in modo affidabile dalla BI.

Funzionalità avanzate di ERP e BI

Le soluzioni ERP e BI più moderne includono strumenti di Business Analytics avanzati come il Data Mining, potenti motori di calcolo per l'analisi predittiva e dashboard interattive per la visualizzazione dati. L'automazione di workflow analitici permette alla BI di svolgere in autonomia elaborazioni ripetitive, liberando il team IT e di business dai compiti manuali per concentrarsi sull'estrazione di insights non scontati. Così, viene ad abilitarsi una cultura data-driven anche in realtà non dotate di una struttura analitica dedicata.

L’ingresso di ERP-BI in azienda: la formazione

Una corretta formazione è imprescindibile per sfruttare appieno le potenzialità di ERP e BI. Strategie efficaci includono corsi modulari erogati più volte, materiali formativi accessibili online, help desk dedicato e KPI di adozione delle funzioni. Importante anche che il change management coinvolga i dipendenti nelle fasi di implementazione, puntando sull'aspetto collaborativo delle soluzioni. Sessioni dimostrative pratiche, inoltre, aiutano a familiarizzare con i vantaggi che tali sistemi porteranno ai processi lavorativi individuali.