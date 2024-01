Il bollo necessario per guidare in Svizzera: cos'è e come acquistarlo

Per guidare sulle autostrade della Svizzera e su tutte le strade con segnaletica bianco-verde è necessario munirsi di un apposito bollo o, come viene chiamato nel Paese elvetico, di una vignetta autostradale. Costa poco più di 46 franchi svizzeri, che equivalgono a circa 50 euro, e dura per un totale di 14 mesi. Il bollo per il 2024 è valido dal 1 dicembre del 2023 fino al 31 gennaio del 2025.

Il bollo che consente di guidare sulle autostrade svizzere

Chi ha necessità di circolare sulle autostrade svizzere alla guida di un'auto, di una moto, di un camper (con un peso massimo di 3,5 tonnellate) o di un furgone, deve necessariamente munirsi della cosiddetta vignetta, nota anche come contrassegno autostradale. Ve ne sono di due tipologie: quella digitale e quella adesiva. Quest'ultima andrà incollata all'interno del parabrezza del veicolo affinché risulti sempre ben visibile. È bene sottolineare come i veicoli pesanti, che superano le 3.5 tonnellate, non necessitino di bollo, poiché nel loro caso è previsto il pagamento di una tassa specifica. È altrettanto importante notare come non esistano vignette mensili, settimanali o giornaliere, ma soltanto abbonamenti annuali. Per i guidatori sorpresi a circolare in autostrada senza bollo è prevista una contravvenzione di ben 200 franchi svizzeri, cui va sommato il costo del contrassegno. Il portale Vignette Online consente di acquistare il bollo digitale in maniera facile e veloce, garantendo un supporto via e-mail 24/7 a tutti gli acquirenti che dovessero avere dubbi in merito o che dovessero ravvisare eventuali malfunzionamenti. Inoltre, il sito consente di pagare tramite carta di credito, PayPal, Klarna, GiroPay e molti altri metodi. La vignetta acquistata viene attivata immediatamente, senza ulteriori costi. Insomma, parliamo di un metodo estremamente comodo, grazie al quale pianificare un viaggio in Svizzera diverrà molto più semplice!

Tutte le regole che bisogna conoscere prima di entrare in Svizzera

Il bollo autostradale è obbligatorio per tutti coloro che hanno intenzione di guidare sulle autostrade svizzere e sulle strade assimilabili alle prime e dotate di segnaletica bianco-verde. Tuttavia, esistono alcune eccezioni: quella più importante riguarda l'assenza dell'obbligo di vignetta per coloro che lasciano l' autostrada alla prima uscita disponibile. Inoltre, non è necessario munirsi di vignetta se si ha intenzione di percorrere il tratto autostradale Basilea San Luigi, l'autostrada di Rheinfelden e quella che collega Winterthur a Kreuzlingen. Come accennato in precedenza, l'obbligo è valido su tutti i mezzi che non hanno un peso complessivo superiore a 3,5 tonnellate. Qualora il veicolo dovesse superare questo limite, allora sarà soggetto alla tassa sui veicoli pesanti, che esenta automaticamente dal doversi munire di una vignetta. Inoltre, fanno eccezione tutti i veicoli utilizzati per motivi di lavoro, i quali possono esibire la vignetta anche se hanno un peso complessivo superiore alle 3,5 tonnellate. Infine, vale la pena ricordare come l'obbligo del contrassegno includa anche i motocicli che circolano in autostrada o su strade assimilabili. Chi sceglie di acquistare un bollo adesivo anziché digitale, deve ricordare di applicarlo su una parte ben visibile della moto e fare in modo che la vignetta resti leggibile per tutta la sua durata.