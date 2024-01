Mentone, nuova vita per il giardino di Serre de la Madone

Il 19 gennaio, il Comune di Mentone, il Conservatorio della Costiera e l'Associazione per la Protezione dei Giardini Eccezionali di Mentone (ASJEM) hanno firmato un accordo di gestione del sito emblematico di Serre de la Madone.

Della durata di sei anni, l'accordo tripartito è stato firmato dal sindaco Yves Juhel, da François Fouchier, delegato Paca del Conservatoire du littoral, e da Michael Likierman, presidente dell'ASJEM. Stabilisce gli impegni di ciascuna parte in vista della conservazione, del restauro e della promozione di questo gioiello botanico, classificato Monumento Storico nel 1990 ed etichettato Giardino Notevole.

Il restauro

Dal 2022, su richiesta del Conservatorio costiero, il piano di gestione del sito è stato orchestrato da ASJEM. Il suo sviluppo è stato avviato da un gruppo composto da architetti, paesaggisti, botanici e altri vari esperti. Un rinomato comitato scientifico si è espresso anche sulle azioni da realizzare per un periodo dai cinque ai dieci anni. Il piano di gestione ha già individuato aree e strutture gravemente degradate. Sono quindi necessari lavori di emergenza per proteggere le aree minacciate e garantire l’accessibilità ai visitatori. L’importo complessivo di questa prima fase, iniziata nel 2023, è di 785.917 euro.

Seguirà una seconda fase da 1,2 milioni di euro - che prevede il restauro completo della tenuta entro la fine del 2024 - al fine di preservare e valorizzare l'intera tenuta. In qualità di titolare delegato del progetto, ASJEM ha stabilito solidi partenariati e il finanziamento dell'opera proviene da sovvenzioni della Direzione Regionale degli Affari Culturali Paca, dalla Regione, dal Dipartimento, dal Conservatoire du Littoral e da varie sponsorizzazioni in particolare tramite la Heritage Foundation.

Gioiello botanico

Serre de la Madone è un sito di otto ettari situato nella valle del Gorbio. È costituito da collezioni di piante provenienti dai viaggi del maggiore Lawrence Johnston (1871-1958) in giro per il mondo. Situato su una terrazza collinare, questo giardino ospita una straordinaria diversità di piante mediterranee ed esotiche acclimatate, allestite per creare un'armonia unica. Con diversi edifici, tra cui l'antica fattoria provenzale trasformata in residenza dal sindaco, il sito è una testimonianza vivente della storia botanica e architettonica dell'inizio del XX secolo, dell'epoca dei resort e del movimento artistico di riforma dell'Arte e dell'Artigianato.

2024, l’anno del centenario

Quest'anno ricorre il centenario di Serre de la Madone. Un secolo di storia, bellezza e acclimatazione delle piante. Per celebrare questo momento eccezionale, da maggio a ottobre si svolgerà un programma culturale. Mostre, concerti e convegni renderanno omaggio alla ricchezza di questo patrimonio vegetale e culturale.