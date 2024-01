Monaco, al Théâtre des Variétés un incontro con i registi Arnaud e Jean-Marie Larrieu

La Fondazione Prince Pierre de Monaco propone, lunedì 29 gennaio alle 18.30, al Théâtre des Variétés e in collaborazione con l'Istituto audiovisivo di Monaco, un incontro con i fratelli Larrieu, registi e sceneggiatori. L'intervista sarà condotta dal critico cinematografico Jacques Kermabon.

"Nelle nostre prime pratiche, il cinema era l'idea di uscire di casa con una macchina da presa per filmare i grandi spazi della montagna e poi tornare a casa per proiettare sulle pareti le immagini impressionate - dicono Arnaud e Jean-Marie Larrieu - . Il cinema come una finestra che trafigge la familiarità delle pareti interne per introdurvi un punto di fuga, un luogo d'incontro".