Al Palais des Festivals et des Congrès di Cannes va in scena lo spettacolo "Romeo e Giulietta"

Con il patrocinio di SAR la principessa Caroline di Hannover i Ballets de Monte-Carlo presentano lo spettacolo Romeo e Giulietta che andrà in senza al Palais des Festivals et des Congrès - Grand Auditorium di Cannes (La Croisette) domenica 11 febbraio alle 18.

Presentato per la prima volta nel dicembre 1996, il Romeo e Giulietta di Jean-Christophe Maillot crea l'evento e conosce il successo in tutti i continenti. Divenuto fin dal suo balletto narrativo emblematico, è iscritto nel repertorio di 7 grandi compagnie internazionali. Più di 25 anni più tardi l'opera non ha preso una ruga e si rimane affascinati da questo balletto espressionista il cui proposito, stile ed estetica risuonano eminentemente attuali.

Per questo balletto a forte identità cinematografica, il coreografo ha "cambiato la focale" del racconto shakespeariano: il conflitto dei Capuleti e Montaigu è qui solo una filigrana al proposito, mentre la partitura coreografica ci racconta una

Fratel Laurent, artefice involontario del dramma, guida il racconto in tutta la stanza. La passione luminosa segnata dai tormenti di un destino contrario. Luminosa Passionata, la sua Giulietta è il cuore di un corpo di balletto che dispiega una danza potente all'eloquenza cinematografica.