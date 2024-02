Haut de Cagnes: una giornata dedicata all’arte in festa

L'arte è in festa ad Haut-de-Cagnes ogni prima domenica del mese: anche il 4 febbraio 2024 non sfugge a questo appuntamento.



La “giornata” consentirà la scoperta eccezionale e gratuita del castello-museo Grimaldi, dei creatori e del patrimonio seguendo un percorso artistico che metterà in evidenza tutti gli artisti del borgo medievale.









Esposizioni

"Surprenant!" Presentazione di una selezione di gioielli contemporanei della città di Cagnes – Musée du bijou

Hommage à “Louisette Métri” una vita dedicata alla pittura – Mairie annexe

MICRO-FOLIE - Il museo digitale fuori le mura: i gioielli di tutto il mondo - Castello di Brissac in realtà virtuale – Maison Commune

Cercle des Amis: Presentazione della sua collezione di dipinti

Concerto

Sur les rives du Danube col Trio Bergamasco nel quadro delle domeniche musicali – Eglise St-Pierre St-Paul ore 15,30

Laboratorio

"Quand le déchet devient beau" - Introduzione all'incisione con materiali di recupero

Visite

Haut-de-Cagnes

Castello

Museo

Chiesa di San Pietro

Cappella di Nostra Signora di Protezione

Laboratori

Notizie pratiche

Parcheggio consigliato in centro città

Navetta gratuita n°44 con fermata alla station centrale des bus

Parcheggio a pagamento al Planastel ad Haut-de-Cagnes



Il programma completo è inserito al fondo di questo articolo