La prima cosa da dire quando parliamo di prato sintetico lo possiamo trovare su internet sotto la denominazione di erba artificiale o di tappeto erboso sintetico e soprattutto se andiamo a cercare delle informazioni di sicuro scopriremo che ormai è diventata una scelta molto diffusa e molto popolare non solo per i proprietari degli appartamenti o delle ville, ma anche per quanto riguarda gli spazi pubblici e le strutture commerciali.

Questo perché tutti sanno che comunque ci sono vari vantaggi rispetto, per esempio, al prato naturale e cioè che può avere un livello di resistenza all'usura molto elevato, ma soprattutto anche una buona facilità di manutenzione e mantiene un aspetto rigoglioso e verde praticamente tutto l'anno.

Per quanto riguarda la sua posa in tanto il primo punto riguarda la preparazione adeguata del terreno che poi si traduce nello specifico nella rimozione del prato naturale che già esiste e quindi poi dell’eliminazione dei vari detriti e di tutte le radici.

Dopo questa prima fase molto importante ci sarà anche una seconda fase da prendere in considerazione che riguarda la compattazione e la livellazione del terreno e tutto ciò per evitare delle imperfezioni che poi metterebbero a rischio i risultati finali, infatti, i professionisti nel settore quando vengono a fare dei sopralluoghi cercano di capire se utilizzare uno strato di sabbia o uno strato di ghiaia in modo che possa essere garantito un drenaggio efficace.

Solamente a questo punto il prato sintetico potrà essere posato utilizzando un tappeto di erba artificiale di varie dimensioni dipendendo dalla situazione specifica e soprattutto andrà fissato utilizzando o degli adesivi speciali o utilizzando dei chiodi, e sono sempre i professionisti che devono prendere questa decisione e parliamo di professionisti che facendolo per lavoro sanno sempre come affrontare le situazioni che si ritrovano davanti.

Di certo bisogna evitare come risultato finale le pieghe o dei rigonfiamenti e questo vuol dire cercare poi di ottenere un prato con aspetto uniforme e che sia teso.

Non possiamo non occuparci della manutenzione del nostro prato sintetico

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte a questo punto poi non è che dopo che hanno passato il prato sintetico la questione si è conclusa, nel senso che appunto poi a

Quando si parla di manutenzione in questo contesto si parla intanto di una pulizia regolare per rimuovere qualsiasi tipo di detrito e anche le foglie e anche la polvere e tutti i materiali che si accumulano nel tempo.

I professionisti hanno anche delle attrezzature per poterlo eseguire in maniera professionale e parliamo di una scopa setole o un’aspirapolvere per esterni e quando ci sono delle macchie persistenti utilizzeranno anche dei prodotti speciali e parliamo di detergenti miscelati con acqua.

Così come di sicuro controlleranno il sistema di drenaggio integrato per evitare ristagni d'acqua e soprattutto dovranno verificare che lo stesso funzioni correttamente in particolare nei periodi in cui piove tanto e cercheranno inoltre di prevenire qualsiasi tipo di infezione.