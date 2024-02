Il Carnevale di Monaco con animazioni ai mercati di Monte-Carlo e la Condamine

Tutto sarà unito per vivere un momento di festa e di divertimento. Non esitate a presenziare travestiti per rendere la festa ancora più folle.

"Come eletta, ritengo che l'organizzazione di questi Carnevali invernali nei nostri due mercati sia stata essenziale per il nostro paese perché rafforzano il nostro tessuto sociale, stimolano l'economia locale e celebrano il nostro patrimonio culturale unico - dice Axelle Amalberti Verdino, Assessore al Sindaco, responsabile delle Animazioni e degli Svaghi del Comune - È anche importante sottolineare che è passato molto tempo da quando Monaco organizzava in città un carnevale invernale, che è un peccato per una città della nostra portata"